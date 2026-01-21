Logo
Viralni japanski čizkejk od samo 2 sastojka: Lagan, a preukusan

Informer

21.01.2026

15:20

Вирални јапански чизкејк
Foto: TikTok/jericafeasts

Jede vam se nešto na brzinu, a ne možete da se odlučite između slatkog i slanog? Ovaj jednostavan trik za japanski čizkejk će vam rešiti dilemu bez ikakvog napora.

Kao i svake godine, društvene mreže su iznedrile novi gastronomski hit, a ove zime apsolutni favorit postao je japanski čizkejk, ali u potpuno pojednostavljenoj, viralnoj verziji. Iako naziv može da zavara i asocira na klasičan desert koji se dugo peče i zahtijeva preciznost, ova varijanta nema gotovo nikakve veze sa komplikovanim receptima.

Riječ je o izuzetno brzoj i laganoj verziji čizkejka, koju mnogi već nazivaju najjednostavnijom, ali i jednom od zdravijih opcija. Sve što vam je potrebno su osnovni sastojci i malo strpljenja dok frižider odradi ostatak posla.

Šta vam je potrebno:

-grčki jogurt ili jogurt slične teksture

-keks po izboru za slatku verziju ili krekeri ako vam se jede nešto slano

Kako se priprema:

Otvorite čašu jogurta i u nju ubacite izlomljeni keks ili krekere. Sve zajedno vratite u frižider i ostavite nekoliko sati, a idealno bi bilo da odstoji preko noći.

Kada se keks natopi i spoje sa jogurtom, dobićete glatku i kremastu smesu koja po teksturi i ukusu podsjeća na čizkejk.

Ovaj trik već su isprobali brojni influenseri i svi se slažu u jednom, rezultat je daleko bolji nego što biste očekivali.

@jericafeasts Had to try the viral 2 ingredient Japanese cheesecake cake. 2 ingredients: 1. Tub of Siggis Greek yogurt t 2. Biscoff cookies Left in fridge overnight! Actually so yum - the layered mix between thick yogurt and sweet crumbly crackers >> #viraljapanesehack #japancheesecake #japanyogurtcake #japangreekyogurt #greekyogurtbiscoff ♬ original sound - sped up 2000’s audios

Iako je recept krajnje jednostavan, ukus možete lako prilagoditi sebi. Dodajte malo meda, svježe ili sušeno voće, orahe, bademe ili začine poput cimeta i vanile i dobićete brz, ukusan i prilagodljiv desert ili užinu.

Savjeti

recepti

kuvanje

