Viralni japanski čizkejk od samo 2 sastojka: Lagan, a preukusan

Jede vam se nešto na brzinu, a ne možete da se odlučite između slatkog i slanog? Ovaj jednostavan trik za japanski čizkejk će vam rešiti dilemu bez ikakvog napora.
Kao i svake godine, društvene mreže su iznedrile novi gastronomski hit, a ove zime apsolutni favorit postao je japanski čizkejk, ali u potpuno pojednostavljenoj, viralnoj verziji. Iako naziv može da zavara i asocira na klasičan desert koji se dugo peče i zahtijeva preciznost, ova varijanta nema gotovo nikakve veze sa komplikovanim receptima.
Riječ je o izuzetno brzoj i laganoj verziji čizkejka, koju mnogi već nazivaju najjednostavnijom, ali i jednom od zdravijih opcija. Sve što vam je potrebno su osnovni sastojci i malo strpljenja dok frižider odradi ostatak posla.
Šta vam je potrebno:
-grčki jogurt ili jogurt slične teksture
-keks po izboru za slatku verziju ili krekeri ako vam se jede nešto slano
Kako se priprema:
Otvorite čašu jogurta i u nju ubacite izlomljeni keks ili krekere. Sve zajedno vratite u frižider i ostavite nekoliko sati, a idealno bi bilo da odstoji preko noći.
Kada se keks natopi i spoje sa jogurtom, dobićete glatku i kremastu smesu koja po teksturi i ukusu podsjeća na čizkejk.
Ovaj trik već su isprobali brojni influenseri i svi se slažu u jednom, rezultat je daleko bolji nego što biste očekivali.
@jericafeasts Had to try the viral 2 ingredient Japanese cheesecake cake. 2 ingredients: 1. Tub of Siggis Greek yogurt t 2. Biscoff cookies Left in fridge overnight! Actually so yum - the layered mix between thick yogurt and sweet crumbly crackers >> #viraljapanesehack #japancheesecake #japanyogurtcake #japangreekyogurt #greekyogurtbiscoff ♬ original sound - sped up 2000’s audios
Iako je recept krajnje jednostavan, ukus možete lako prilagoditi sebi. Dodajte malo meda, svježe ili sušeno voće, orahe, bademe ili začine poput cimeta i vanile i dobićete brz, ukusan i prilagodljiv desert ili užinu.
