Viralni japanski čizkejk od samo 2 sastojka: Lagan, a preukusan

Jede vam se nešto na brzinu, a ne možete da se odlučite između slatkog i slanog? Ovaj jednostavan trik za japanski čizkejk će vam rešiti dilemu bez ikakvog napora.

Kao i svake godine, društvene mreže su iznedrile novi gastronomski hit, a ove zime apsolutni favorit postao je japanski čizkejk, ali u potpuno pojednostavljenoj, viralnoj verziji. Iako naziv može da zavara i asocira na klasičan desert koji se dugo peče i zahtijeva preciznost, ova varijanta nema gotovo nikakve veze sa komplikovanim receptima.

Riječ je o izuzetno brzoj i laganoj verziji čizkejka, koju mnogi već nazivaju najjednostavnijom, ali i jednom od zdravijih opcija. Sve što vam je potrebno su osnovni sastojci i malo strpljenja dok frižider odradi ostatak posla.

Šta vam je potrebno:

-grčki jogurt ili jogurt slične teksture

-keks po izboru za slatku verziju ili krekeri ako vam se jede nešto slano

Kako se priprema:

Otvorite čašu jogurta i u nju ubacite izlomljeni keks ili krekere. Sve zajedno vratite u frižider i ostavite nekoliko sati, a idealno bi bilo da odstoji preko noći.

Kada se keks natopi i spoje sa jogurtom, dobićete glatku i kremastu smesu koja po teksturi i ukusu podsjeća na čizkejk.

Ovaj trik već su isprobali brojni influenseri i svi se slažu u jednom, rezultat je daleko bolji nego što biste očekivali.

Iako je recept krajnje jednostavan, ukus možete lako prilagoditi sebi. Dodajte malo meda, svježe ili sušeno voće, orahe, bademe ili začine poput cimeta i vanile i dobićete brz, ukusan i prilagodljiv desert ili užinu.