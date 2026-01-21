Ovaj aparat odmah izbacite iz kuće: Dovodi do smrti nekoliko hiljada ljudi godišnje

Šporeti na plin/gas proizvode štetne nivoe azot-dioksida (NO2), koji mogu negativno uticati na zdravlje ljudi. Novo istraživanje sa Univerziteta Jaume procjenjuje da usljed kuvanja na gas dovodi do nekoliko hiljada prijevremenih smrti širom Evrope svake godine. Među najteže pogođenim zemljama su Velika Britanija, Italija, Poljska, Rumunija i Francuska, piše Dejli mejl.

Istraživači su istakli opasnost u kućama sa slabom ventilacijom, gdje peći na gas stvaraju opasne nivoe NO2 tokom duže upotrebe. Ovo često premašuju smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Studija je pokazala da plinske peći povećavaju zdravstveni rizik čak i u domovima koji inače ispunjavaju smjernice SZO.

Ovaj kućni aparat opasan i po djecu

Osim smrti, kuvanje na gas takođe doprinosi velikom broju slučajeva astme kod djece u Evropi. Stručnjaci ističu da bi realne brojke mogle biti i veće, jer su podaci djelimično nedostupni. Rukovodilac istraživanja, dr Huana Marija Delgado-Saborit je objasnila: „Odavno znamo da gasne peći značajno zagađuju vazduh, ali sada vidimo koliko to utiče na živote i zdravlje.

Prema procjenama, čak trećina evropskih domaćinstava koristi gas za kuvanje. S obzirom na zimski period i dobro izolovane kuće, zagađenje postaje još veći problem.

Studija, sprovedena u saradnji sa Evropskom alijansom za javno zdravlje (EPHA), zagovara postepeno ukidanje gasnih peći, uz finansijske podsticaje za prelazak na bezbkednije, električne uređaje. Šef politike EPHA-e, Sara Bertuči, prokomentarisala je: „Kao i kod cigareta, opasnosti od plinskih šporeta su dugo bile zanemarene. Sada kada znamo prave rizike, vlade bi trebalo da djeluju i podrže građane u zamjeni gasnih uređaja.