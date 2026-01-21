CIK BiH: Usvojeni rokovi izbornih aktivnosti za ponovljene izbore u Srpskoj

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH danas je usvojila uputstvo o rokovima aktivnosti za održavanje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, zakazanih za 8. februara.

Rokovnik se odnosi na obuku biračkih odbora, imenovanja, štampanja, kao i utvrđivanje i potvrđivanje izbornih rezultata.

Uputstvo će biti objavljeno u službenim glasnicima i na internet stranici CIK-a, rečeno je na sjednici Komisije.

Usvojen je i privremeni plan nabavki CIK-a za sprovođenje ponovljenih prijevremenih izbora koji se odnosi na usluge štampanja, pakovanja i transportna izbornog materijala.

Na sjednici su imenovani glavni kontrolor i njegov zamjenik, zatim kontrolor za obradu, unos i potvrđivanje rezultata glasanja i kontrolor za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica i na prijevremenim izborima za načelnika opštine Vareš.

Zbog vođenja preuranjene izborne kampanje za prijevremene izbore za načelnika opštine Vareš, CIK je sa 3.000 KM kaznio Hrvatski narodni savez.

CIK je danas konstatovao prestanak mandata Miroslava Lučića iz SDS-a u Skupštini opštine Istočna Ilidža i Skupštini grada Istočno Sarajevo i donio odluku o dod‌jeljivanju mandata prvim sljedećim kvalifikovanim kandidatima sa liste ovog političkog subjekta.

Lučića će u SO Istočna Ilidža zamijeniti Adrijana Maunaga, a u Skupštini grada Istočno Sarajevo Saša Škobo.