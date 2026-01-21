Logo
Large banner

CIK BiH: Usvojeni rokovi izbornih aktivnosti za ponovljene izbore u Srpskoj

21.01.2026

14:15

Komentari:

0
ЦИК БиХ: Усвојени рокови изборних активности за поновљене изборе у Српској
Foto: ATV

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH danas je usvojila uputstvo o rokovima aktivnosti za održavanje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, zakazanih za 8. februara.

Rokovnik se odnosi na obuku biračkih odbora, imenovanja, štampanja, kao i utvrđivanje i potvrđivanje izbornih rezultata.

Uputstvo će biti objavljeno u službenim glasnicima i na internet stranici CIK-a, rečeno je na sjednici Komisije.

Usvojen je i privremeni plan nabavki CIK-a za sprovođenje ponovljenih prijevremenih izbora koji se odnosi na usluge štampanja, pakovanja i transportna izbornog materijala.

Na sjednici su imenovani glavni kontrolor i njegov zamjenik, zatim kontrolor za obradu, unos i potvrđivanje rezultata glasanja i kontrolor za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica i na prijevremenim izborima za načelnika opštine Vareš.

Zbog vođenja preuranjene izborne kampanje za prijevremene izbore za načelnika opštine Vareš, CIK je sa 3.000 KM kaznio Hrvatski narodni savez.

CIK je danas konstatovao prestanak mandata Miroslava Lučića iz SDS-a u Skupštini opštine Istočna Ilidža i Skupštini grada Istočno Sarajevo i donio odluku o dod‌jeljivanju mandata prvim sljedećim kvalifikovanim kandidatima sa liste ovog političkog subjekta.

Lučića će u SO Istočna Ilidža zamijeniti Adrijana Maunaga, a u Skupštini grada Istočno Sarajevo Saša Škobo.

Podijeli:

Tag:

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

BiH

U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

2 h

0
Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

BiH

Kojić: Krnji Ustavni sud BiH nije nadležan za ocjenu ustavnosti prethodne Vlade Srpske

3 h

0
Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

BiH

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

3 h

0
Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

BiH

Od sutra priprema glasačkih listića za ponovljene izbore

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

57

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

15

33

Milka čokolada proglašena za prevaru godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner