Od sutra priprema glasačkih listića za ponovljene izbore

21.01.2026

11:20

Komentari:

1
Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе
Foto: ATV

Glavni centar za brojanje sutra će u Sarajevu započeti sa pripremom glasačkih listića za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske koji će 8. februara biti održani na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH navode da će iz vreća biti preuzeti glasački listići koji nisu iskorišteni 23. novembra na redovnim biračkim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama Bijeljina i Brčko distrikt.

Ako neiskorištenih glasačkih listića iz ovih izbornih jedinica ne bude dovoljno, biće preuzete i vreće sa onim sa svih redovnih biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Modriča.

Za ponovljene izbore biće potrebno ukupno 85.070 glasačkih listića.

Iz skladišta CIK-a BiH biće, uz policijsku pratnju, dopremljene vreće sa neiskorišćenim glasačkim listićima Glavnom centru za brojanje.

Svi pripremljeni glasački listići biće do 26. januara dostavljeni štampariji CPA Tojšići – Kalesija radi štampanja oznake "ponovni izbori" na prednjoj strani, preko teksta uputstva o ispravnom načinu glasanja.

Postupak pripreme glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje počinje sutra u 10.00 časova i mogu ga pratiti svi akreditovani posmatrači.

Glavni centar za brojanje iz tehničkih je razloga premješten u Centar za edukaciju, u prostorije CIK-a u Ulici Danijela Ozme 7 u Sarajevu, dodaju iz CIK-a.

CIK BiH donijela je 24. decembra odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Tag:

CIK BiH

Komentari (1)
