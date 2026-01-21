Tramp: Evropa ne ide u dobrom smjeru

Izvor:
SRNA
21.01.2026
15:22
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Evropa značajno promijenila, da ne ide u smjeru ka boljoj budućnosti.
"Volim Evropu i želim da vidim da Evropi ide dobro, ali ne ide u dobrom smjeru", rekao je Tramp tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Tramp je dodao da se kontinent toliko promijenio da određena mjesta više ne mogu da se prepoznaju.
Savjeti
40 min0
Gradovi i opštine
49 min0
Ostali sportovi
46 min0
Republika Srpska
55 min0
Najnovije
Najčitanije
15
58
15
57
15
50
15
47
15
43
Trenutno na programu