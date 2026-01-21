Tramp: Evropa ne ide u dobrom smjeru

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se Evropa značajno promijenila, da ne ide u smjeru ka boljoj budućnosti.

"Volim Evropu i želim da vidim da Evropi ide dobro, ali ne ide u dobrom smjeru", rekao je Tramp tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Tramp je dodao da se kontinent toliko promijenio da određena mjesta više ne mogu da se prepoznaju.