Tramp: "Lijepo je biti među prijateljima i neprijateljima"

21.01.2026

14:51

Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp doputovao je danas (21.januara) u Švajcarsku i došao je na Svjetski ekonomski forum u Davosu odakle se obratio svijetu.

"Lijepo je držati govor među prijateljima, i nekim neprijateljima", rekao je na početku Tramp.

Na početku svog govora Tramp je rekao da je juče obilježio godinu dana drugog mandata u Bijeloj kući i da se mnogo toga mijenja.

"Na vlasti sam godinu dana, privreda cvjeta, inflacije nema, opasne granice su zatvorene. SAD je usred najdramatičnijeg ekonomskom preokreta u istoriji. Prije godinu dana bili smo mrtva zemlja pod vodstvom radikalnih ljevičara. Sad smo najmoćnija zemlja. Ovo su sve odlične vijesti. SAD je ekonomski motor planeta. Ako mi padnemo, i vi padate. Najviše me iznenadilo koliko je malo vremena trebalo da se sve to dogodi", rekao je Tramp.

Доналд Трамп-21012026

Svijet

Tramp stigao helikopterom u Davos

Podsjetimo, Tramp je stigao u Švajcarsku sa nekoliko sati zakašnjenja, a nakon što je bilo problema sa njegovim avionom, zbog čega je morao da se vrati u SAD po drugi avion.

