Tramp stigao helikopterom u Davos

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp stigao je helikopterom u švajcarski grad Davos, gdje će učestvovati na Svjetskom ekonomskom forumu.

Nakon vožnje helikopterom "Marine One", njega je u kongresni centar odvezao predsjednički automobil, poznat pod nadimkom "zvijer".

Ispred sale gdje bi Tramp trebalo da održi govor je velika gužva, javlja dopisnik Tanjuga.

Ranije je najavljeno da će se predsjednik SAD obratiti u 14.30.

Iz Svjetskog ekonomskog foruma je saopšteno da će Tramp održati govor u planirano vrijeme iako je iz SAD poletio više od dva sata kasnije, pošto je njegov avion morao da se vrati zbog manjih tehničkih problema, nakon čega se ukrcao u drugi avion.