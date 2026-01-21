Kupio sliku na garažnom otpadu, a jedan detalj otkrio koliko zaista vrijedi

Novootkrivena slika čuvenog Vinsenta van Goga, procijenjena na 15 miliona dolara, možda je slučajno pronađena na garažnoj rasprodaji u Minesoti. Neimenovani kolekcionar antikviteta platio je manje od 50 dolara (oko 5.600 dinara) za portret ribara s lulom, a stručnjaci iz Njujorka sada tvrde da je djelo autentično.

Slika, naslikana 1889. godine – iste godine kada je umjetnik stvorio čuveno „Zvjezdano nebo“ - prikazuje starog ribara kako popravlja mrežu pored puste obale. U donjem desnom uglu ispisano je ime „Elimar“, za koje se vjeruje da je identitet portretisanog čovjeka.

Stručnjaci su otkrili da crvena boja korišćena na slici odgovara pigmentu iz južne Francuske krajem 19. vijeka. Maksvel Anderson, bivši kustos Metropoliten muzeja umjetnosti, izjavio je da su ga odmah privukle karakteristične bore oko očiju ribara, koje podsjećaju na Van Gogov stil.

„Ovo dirljivo djelo odražava Van Gogovu temu iskupljenja, često prisutnu u njegovim pismima i umjetnosti“, rekao je Anderson. „Kroz Elimara, Van Gog stvara svojevrsni duhovni autoportret, pokazujući sebe onako kako je želio da bude upamćen.“

Tim stručnjaka na tragu autentičnosti

Kako bi potvrdili autentičnost slike, okupljen je tim od dvadesetak stručnjaka iz oblasti konzervacije, hemije, umjetnosti i prava. Među dokazima koji ukazuju na Van Gogov potpis nalazi se i jedna crvena dlaka zarobljena u boji – što odgovara umjetnikovoj prirodnoj boji kose.

Ipak, zvanično priznanje slike zavisi od konačne procene Van Gog muzeja u Amsterdamu. Umjetničko-istraživačka firma LMI Group iz Njujorka kupila je delo od anonimnog kolekcionara 2019. godine, nadajući se da će potvrditi jedno od najvećih umjetničkih otkrića u novijoj istoriji, prenosi Kurir.