Logo
Large banner

Kupio sliku na garažnom otpadu, a jedan detalj otkrio koliko zaista vrijedi

Izvor:

Kurir

21.01.2026

14:25

Komentari:

0
Купио слику на гаражном отпаду, а један детаљ открио колико заиста вриједи
Foto: Unsplash

Novootkrivena slika čuvenog Vinsenta van Goga, procijenjena na 15 miliona dolara, možda je slučajno pronađena na garažnoj rasprodaji u Minesoti. Neimenovani kolekcionar antikviteta platio je manje od 50 dolara (oko 5.600 dinara) za portret ribara s lulom, a stručnjaci iz Njujorka sada tvrde da je djelo autentično.

Slika, naslikana 1889. godine – iste godine kada je umjetnik stvorio čuveno „Zvjezdano nebo“ - prikazuje starog ribara kako popravlja mrežu pored puste obale. U donjem desnom uglu ispisano je ime „Elimar“, za koje se vjeruje da je identitet portretisanog čovjeka.

Stručnjaci su otkrili da crvena boja korišćena na slici odgovara pigmentu iz južne Francuske krajem 19. vijeka. Maksvel Anderson, bivši kustos Metropoliten muzeja umjetnosti, izjavio je da su ga odmah privukle karakteristične bore oko očiju ribara, koje podsjećaju na Van Gogov stil.

„Ovo dirljivo djelo odražava Van Gogovu temu iskupljenja, često prisutnu u njegovim pismima i umjetnosti“, rekao je Anderson. „Kroz Elimara, Van Gog stvara svojevrsni duhovni autoportret, pokazujući sebe onako kako je želio da bude upamćen.“

Tim stručnjaka na tragu autentičnosti

Kako bi potvrdili autentičnost slike, okupljen je tim od dvadesetak stručnjaka iz oblasti konzervacije, hemije, umjetnosti i prava. Među dokazima koji ukazuju na Van Gogov potpis nalazi se i jedna crvena dlaka zarobljena u boji – što odgovara umjetnikovoj prirodnoj boji kose.

policija rs

Hronika

Pokušaj ubistva u Bijeljini: Dvoje uhapšenih, nekoliko povrijeđenih

Ipak, zvanično priznanje slike zavisi od konačne procene Van Gog muzeja u Amsterdamu. Umjetničko-istraživačka firma LMI Group iz Njujorka kupila je delo od anonimnog kolekcionara 2019. godine, nadajući se da će potvrditi jedno od najvećih umjetničkih otkrića u novijoj istoriji, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

slika

Vincent van Gog

prodaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

Sutra oblačno i toplije vrijeme

1 h

0
Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Hronika

Pokušaj ubistva u Bijeljini: Dvoje uhapšenih, nekoliko povrijeđenih

1 h

0
ЦИК БиХ: Усвојени рокови изборних активности за поновљене изборе у Српској

BiH

CIK BiH: Usvojeni rokovi izbornih aktivnosti za ponovljene izbore u Srpskoj

1 h

0
Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

Društvo

Stupilo na snagu: Mijenjaju se uslovi za isplate naknada roditeljima

1 h

0

Više iz rubrike

Ова 4 знака улазе у животну прекретницу

Zanimljivosti

Ova 4 znaka ulaze u životnu prekretnicu

1 h

0
Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

Zanimljivosti

Mlada odbila poljubac mladoženje, jednu stvar mu nije mogla oprostiti

2 h

0
Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''

Zanimljivosti

Otac Predrag otkriva koju ikonu treba da ima svaka srpska kuća: ''Uči nas smirenju''

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovaj jedan znak horoskopa rođen da pati i bude vječno nesrećan

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

50

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

15

47

"Da nije bilo nas, svi biste pričali njemački i japanski": Tramp žestoko udario na Evropu

15

43

Zaharova: Međunarodna zajednica mora da čuje istinu o onome što se dešava u Donbasu

15

33

Milka čokolada proglašena za prevaru godine

15

32

"Ovjerio ženu kojom je bio opsjednut 30 godina": Podignuta optužnica protiv Ranka Jaćimovića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner