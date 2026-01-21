Logo
Stupilo na snagu: Mijenjaju se uslovi za isplate naknada roditeljima

Stevan Lulić

21.01.2026

14:12

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, stupio je na snagu.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta podsjetilo je roditelje korisnike novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece da je izmjenama i dopunama ovog zakona koje se odnose na uslove za ostvarivanje prava, propisano da je potrebno da maloljetna djeca pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH (i da imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH).

Ухапшен због порнографије Бијељина

Hronika

Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

Takođe, neophodno je da podnosilac zahtjeva za priznavanje prava na podršku ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva ne smije biti osuđivan za krivična djela izvršena na štetu djeteta ili člana svoje porodice i porodične zajednice, a pravo se uskraćuje postojećim korisnicima za koje se utvrdi da postoji krivična odgovornost za navedena djela.

Ovim izmjenama se uvodi obaveza periodičnog obnavljanja dokazne dokumentacije za ostvarivanje prava na novčano primanje.

"Obaveza periodičnog obnavljanja dokumentacije odnosi se na: uvjerenje o prebivalištu u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske za podnosioca zahtjeva, uvjerenje o prebivalištu za svako maloljetno dijete i potvrda da maloljetno dijete redovno pohađa osnovnu školu u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH. Ova dokumentacija dostavlja se svake godine u periodu od 1. do 31. oktobra, u skladu sa zakonom", pojašnjavaju u Ministarstvu.

стрес-посао

Zdravlje

Šta se dešava tijelu kada ne volite posao koji radite?

Napomenuli su sve korisnike ovog prava da nije potrebno dokumentaciju dostavljati ranije i da će ih na vrijeme obavijestiti kako bi mogli da prikupe dokumentaciju i dostave je u zakonom predviđenom roku.

"Izmjenama koje se odnose na razloge za prestanak prava propisano je da će već priznato pravo prestati, odnosno, da se neće ni priznati, ukoliko se utvrdi da je dijete korisnika prava ili podnosioca zahtjeva (zbog zanemarivanja, zlostavljanja ili neadekvatne brige podnosioca zahtjeva) korisnik nekog od prava iz socijalne zaštite, odnosno da je smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili zbrinuto u hraniteljskoj porodici te da je razlog za prestanak prava neizvršavanje obaveze periodičnog obnavljanja dokumentacije", upozoravaju u Ministarstvu.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, izmijenjen je i zahtjev za priznavanje prava na novčano primanje nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, koji se nalazi na veb sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

naknada

Roditelji

