Sin ubio majku u porodičnoj kući: Tri puta bio pred sudom zbog nasilja u porodici

Izvor:
Kurir
21.01.2026
13:34
Komentari:0
U selu Restelica, u opštini Dragaš, dogodilo se teško ubistvo, kada je sin ubio majku.
O slučaju ubistva koje se dogodilo na Kosovu i Metohiji u opštini Dragaš, rano jutros obaviješteno je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu.
Kultura
Umro Cvijetin Milaković
Prema izvještajima, sumnja se da je muškarac sa inicijalima F. B. oduzeo život svojoj majci T. B., upotrijebivši fizičko nasilje u njihovoj porodičnoj kući u ovom selu.
Policijska istraga o ovom porodičnom ubistvu je u toku.
Tijelo ubijene žene je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini.
Protiv osumnjičenog su ranije vođena tri postupka, a u sva tri su donijete oslobađajuće presude.
Gradovi i opštine
Policija moli za pomoć: Da li ste vidjeli ovog mladića
Tužilaštvo navodi da je F. B., imao mentalne poremećaje, i da je prethodno bio umiješan u tri slučaja porodičnog nasilja.
- Jedan slučaj je vođen tokom 2024. godine, dok su dva slučaja vođena tokom 2021. godine. Za ove slučajeve, Tužilaštvo je preduzelo odgovarajuće zakonske radnje, podiglo optužnice i donijelo osuđujuće presude - navodi se u saopštenju.
Srbija
3 h0
Srbija
5 h0
Srbija
7 h0
Srbija
17 h0
Najnovije
Najčitanije
15
58
15
57
15
50
15
47
15
43
Trenutno na programu