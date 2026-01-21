Logo
Sin ubio majku u porodičnoj kući: Tri puta bio pred sudom zbog nasilja u porodici

Kurir

21.01.2026

13:34

Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици
U selu Restelica, u opštini Dragaš, dogodilo se teško ubistvo, kada je sin ubio majku.

O slučaju ubistva koje se dogodilo na Kosovu i Metohiji u opštini Dragaš, rano jutros obaviješteno je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu.

Prema izvještajima, sumnja se da je muškarac sa inicijalima F. B. oduzeo život svojoj majci T. B., upotrijebivši fizičko nasilje u njihovoj porodičnoj kući u ovom selu.

Policijska istraga o ovom porodičnom ubistvu je u toku.

Tijelo ubijene žene je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini.

Protiv osumnjičenog su ranije vođena tri postupka, a u sva tri su donijete oslobađajuće presude.

Tužilaštvo navodi da je F. B., imao mentalne poremećaje, i da je prethodno bio umiješan u tri slučaja porodičnog nasilja.

- Jedan slučaj je vođen tokom 2024. godine, dok su dva slučaja vođena tokom 2021. godine. Za ove slučajeve, Tužilaštvo je preduzelo odgovarajuće zakonske radnje, podiglo optužnice i donijelo osuđujuće presude - navodi se u saopštenju.

Ubistvo

Kosovo i Metohija

