Ne nasjedajte na prevaru: Na društvenim mrežama se širi priča od koje ćete zaplakati, sve je zapravo obmana

Prizor uplakanog muškarca uz potresnu priču širi se Srbijom i udara na empatiju naroda i krhkost novih roditelja, ali uslijedilo je upozorenje jer je otkrivena obmana!

Naime, na Tiktoku je dijeljen snimak o porodici, tačnije ocu, koji je, navodno izgubio posao, ali je riješio da se ne preda. Ova porodica je, kako navode, riješila da "sopstvenim rukama stvori novu šansu za život".

Mnoštvo emocija i snaga za borbom za porodicu prefrigano su prezentovani narodu da bi motivisali građane da kupovinom baš tog proizvoda pomognu porodici i novorođenčetu.

"Ostavili su ga bez posla na dan kad sam se porodila", navedeno je, a dramatični vrhunac slijedi uz: "Nije odustao, započeli smo biznis i kreirali ovu torbu za bebe zajedno".

"Zašto je ovo baš sada moralo da se desi. Dobili smo bebu, a on je dobio otkaz. Uložili smo posljednji dinar u ovaj biznis", potresan je tekst koji prati video snimak uplakanog oca i majke koja ljuljuška bebu.

Ipak, u pitanju je ranac koji je je itekako poznat roditeljima, dosta praktičan naročito u prvim mjesecima, ali i ranac koji se može naći i za šest evra, dok ga prevaranti prodaju za čak 80.

Kako upozorava Udruženje potrošača "Efektiva", proizvodi koji se nude nisu rezultat porodičnog rada, već ih kupuju na poznatim sajtovima koji se bave prodajom, dok se emotivni sadržaj koristi kao sredstvo manipulacije.

"Jedna tužna priča, sa srećnim krajem. Suprug je ostao bez posla, ali to ih nije deprimiralo. Kreirali su torbu za bebe i započeli biznis. Ali za malo. Torbu kupe na Alibabi, pa sa tužnom pričom uvaljuju majkama koje na to padnu", upozoravaju iz "Efektive".

Napomenuli su i da je slika uplakanog oca preuzeta sa drugog klipa na Tiktoku, u kom se otac zapravo raduje rođenju djeteta.

U doba kada su mnoge stvari dostupne samo na klik neophodno je shvatiti i prihvatiti da su i prevaranti dobili nove platforme za obmane, pa je od esencijalnog značaja dobro sve proveriti prije bilo kakve kupovine.