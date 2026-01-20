Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

Smrt Miroslava Mike Aleksića otvorila je niz pravnih pitanja. Suđenje koje se protiv njega vodilo zbog teških optužbi za seksualno zlostavljanje prekinuto je bez presude, jer zakon propisuje da se krivični postupak obustavlja smrću okrivljenog.

To, međutim, ne znači kraj svih pravnih mogućnosti, posebno za oštećene. Dr Radoslav Radosavljević patolog i sudski vještak i Nebojša Perović, advokat govorili su o ovoj temi za Redakciju:

- Kada okrivljeni premine, ne postoji mogućnost da se nastavi bilo kakav postupak, kako u krivičnom, tako i u parničnom postupku, s tim što parnični postupak mogu da naslijede nasljednici, a krivični ne. Mislim da se ne može ukazivati na to da je neko kriv, čovjek je imao neizlječivu bolest i ne može prisustvovati suđenjima. Okrivljeni nije priznao krivicu. Sud utvrđuje da li je neko u pravu ili nije - ističe Perović.

Region Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

Radosavljević kaže da su sve bolesti usljed kojih su suđenja odlagana morale da se dokumentuju medicinskom dokumentacijom:

- Nju su dužni da prilože ili branilac ili on sam sudu. Sud na osnovu toga odlučuje da li je neko procesno sposoban za to. Ovo je bilo veoma specifično i osjetljivo suđenje, vezano je za mnoga svjedočenja, vještačenja i tako dalje. Javnost koja nije sturčna pokušava da da svoje mišljenje, a baš zbog toga što se radi o glumicama i ljudima koji su prisutni u javnom životu, kulturnom i filmskom. Cijeli taj slučaj je izazvao veliku pažnju - kaže Radosavljević i dodaje:

- Zakonitost mora da se poštuje. Ovo je specifično suđenje, svako ima pravo da da svoje mišljenje. Ne zboravite da se pod specifičnim uslovima sve odvijalo, te djevojke su takođe bile i maloljetne - rekao je gostujući na Kurir televiziji.

Gradovi i opštine Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Perović dodaje da je ovaj predmet podlegao najvećem pritisku javnosti, te da se Mika Aleksić upokojio kao nevin čovjek čija krivica nije dokazana, što se po njemu, mora poštovati u javnosti:

- Smatram da se svi ljudi toga moraju podržavati i ne mogu nekoga osuditi bez suda. Krivica nije dokazana, a pretpostavka nevinosti nije oborena. Nematerijalna šteta se ne nasljeđuje i za tu istu štetu se ne može odgovarati, odnosno neko nekog ne može tužiti. Nemoguće je više voditi krivični postupak, okrivljeni je preminuo. Mi ne možemo zauzeti stranu, ovo je izuzetno osjetljivo.