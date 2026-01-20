Tragedija u Srpskoj na Bogojavljenje: Mercedesom usmrtio pješaka

Autor:Stevan Lulić
Pješak M.D. sa područja Doboja poginuo je juče, na Bogojavljenje, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini ovog grada.
Nesreća se dogodila oko 11:30 sati u mjestu Bukovica Velika kada je pješaka udario automobil mercedes kojim je upravljao G.O.
M.D. je sa teškim povredama prevezen u bolnicu "Sveti apostol Luka" gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo.
Uviđaj na mjestu tragedije izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
