Tragedija u Srpskoj na Bogojavljenje: Mercedesom usmrtio pješaka

Pješak M.D. sa područja Doboja poginuo je juče, na Bogojavljenje, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini ovog grada.

Nesreća se dogodila oko 11:30 sati u mjestu Bukovica Velika kada je pješaka udario automobil mercedes kojim je upravljao G.O. M.D. je sa teškim povredama prevezen u bolnicu "Sveti apostol Luka" gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo. Uviđaj na mjestu tragedije izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

