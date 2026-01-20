Logo
Bakićevo tijelo nađeno dopola u snijegu: Ubicu nešto prekinulo u toku skrivanja?

Foto: elconfidencial

Policija od petka u 17 časova neprekidno traga za dželatima Živka Bakića (43).

Kako Telegraf.rs saznaje, telo je pronađeno dopola prekriveno snijegom, što ukazuje na to da je ubica pokušao da sakrije tragove, ali ga je nešto omelo!

Hladnoca

Društvo

Slijedi li preokret? Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja već treći dan su pod potpunom opsadom policije! Kako Telegraf.rs saznaje, jake snage MUP-a neprekidno češljaju teren u potrazi za profesionalnim ubicama koji su u petak likvidirali Živka Bakića , nekadašnju fudbalsku nadu i vođu moćnog narko-kartela.

Prema informacijama do kojih je došao pomenuti portal, jeziv prizor zatečen je na šumskom putu - ubica je, po svemu sudeći, namjeravao da potpuno sakrije tijelo kako bi dobio na vremenu, ali je iz nekog razloga u pola posla prekinut i primoran na hitno bjekstvo.

Rešetali ga, pa mu pucali u čelo

Prvi rezultati obdukcije lede krv u žilama i jasno ukazuju na to da dželat ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najprije pokošen rafalom u predjelu grudi i stomaka. Dok je bespomoćno ležao na snijegu, ubica mu je prišao i izvršio jezivu "ovjeru" sa dva direktna pogotka u lobanju.

policija hrvatska

Region

Tinejdžer napao majku zbog droge, tražio joj novac: ''Usisala si mi spid''

Kuća na adresi Put za Malu Ivanču 65, gdje je Bakić služio kaznu kućnog pritvora, danas je sablasno prazna i zaključana, dok mještani u strahu zaključavaju kapije.

