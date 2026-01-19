Edina Karišik uhapšena na sarajevskom aerodromu

Izvor:
Prilikom pokušaja napuštanja BiH danas je na sarajevskom aerodromu uhapšena Edina Karišik.
Nju su uhapsili pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine prilikom ukrcaja na let.
Karišik je imala kartu za let za Dubai, na čiji je ukrcaj spriječena zbog mjere zabrane koju joj je odredio Sud BiH.
Podsjetimo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 12 fizičkih osoba i šest firmi zbog sumnje da su u periodu od 2017. do 2024. godine učestvovali u organizovanom kriminalu i pranju novca. Prema navodima optužnice, osumnjičeni su znali da novac potiče od međunarodne trgovine kokainom iz Južne Amerike ka Evropi te su ga, radi sticanja nezakonite koristi, nastojali ubaciti u legalne finansijske tokove.
Novac u iznosu većem od šest miliona KM prebacivan je preko granice u Bosnu i Hercegovinu skriven u vozilima i na druge načine, nakon čega je “opran” kroz poslovanje više pravnih lica, kupovinu i izgradnju nekretnina, kao i kupovinu i “rudarenje” kriptovaluta. Optuženi su, prema Tužilaštvu, međusobno koordinirali aktivnosti koristeći kriptovanu SKY Ecc aplikaciju.
U okviru istrage, Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti i kriptovaluta. Optuženi se terete za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s pranjem novca, a optužnicom su obuhvaćene osobe iz Sarajeva i drugih gradova, kao i šest privrednih društava registrovanih u Sarajevu i Vogošći.
