Koškanje na plivanju za Časni krst: Svi gledali nemilu scenu, došlo je do guranja i otimanja u finišu

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

15:35

Danas se u čitavoj Srbiji, ali dijaspori obilježava jedan od najvećih Pravoslavnih praznika, Bogojavljenje.

Običaj je da se u ponoć zamisli želja, a tokom dana se pliva za Časni krst u rijeku, jezeru ili more. Iz cijele zemlje nam dolaze snimci ovog čina, ali se na jednom desio manji incident. Naime, na Adi Ciganliji u Beogradu je u finišu trke izbilo koškanje, ali se sve brzo završilo, tako da niko nije bio povrijeđen, a onaj ko je zaslužio priznato mu je preuzimanje Časnog krsta.

Naime, kako se vidi na snimku, dva učesnika prednjačila su u takmičenju, nakon čega je jedan drugog omeo, potom je došlo do koškanja i fizičkog kontakta. Na kraju, krst se našao u rukama Nikole Trajkovića, pripadnika Žandarmerije, momka koji je pobijedio i prije dvije godine.

Bilo je 54 prijavljena plivača iz redova Vojne akademije, Žandarmerije, SVIBOR-a, kao i građana.

Нис-28112025

Srbija

Dogovorili se Rusi i Mađari oko NIS-a

Ovu manifestaciju 28. godinu zaredom organizuju Gradska opština Čukarica, Hram Svetog Đorđa na Banovom brdu, Sportska organizacija Čukarica, Vojska Srbije, Žandarmerija, JP "Ada Ciganlija" i SVIBOR.

(Telegraf)

Bogojavljenje

Beograd

Plivanje za Časni krst

