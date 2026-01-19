Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

Portugalski fudbalski as Kristijano Ronaldo dobio je sudski spor protiv svog bivšeg kluba Juventusa, te će moći zadržati 9,8 miliona evra koje mu je torinski klub isplatio na ime zaostalih plata, objavili su Italija.

Kristijano Ronaldo (40) je u ljeto 2021. iz Juventusa prešao u Mančester junajted, a 2023. pokrenuo je arbitražni spor protiv italijanskog kluba tvrdeći da mu duguje 19,6 miliona evra (38,33 miliona KM) zbog neisplaćenih plata za vrijeme pandemije koronavirusa.

U aprilu 2024. arbitražno vijeće je odlučilo da Juventus mora isplatiti portugalskom fudbaleru polovinu traženog iznosa, odnosno 9,8 miliona evra.

Juventus je podnio žalbu na tu odluku torinskom sudu za radne sporove. U poned‌jeljak su italijanski mediji objavili da je Ronaldo dobio pravnu bitku, odnosno da je sudija Đan Luka Robaldo odbacio žalbu Juventusa, što znači da Portugalac može zadržati 9,8 miliona evra koje je dobio odlukom arbitražnog vijeća. Takođe, Juventus će morati platiti troškove sudskog spora.

Ronaldo je u Juventusu igrao od 2018. do 2021. godine. Za Staru damu odigrao je 134 utakmice, zabio 101 pogodak i podijelio 28 asistencija. S klubom iz Torina osvojio je dva Skudeta, dvije Kopa Italije i talijanski Superkup.