Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

Dino Skorup ponovo je zadužio dres FK Borac u koji dolazi na pozajmicu iz rumunskog Sepsija.

Skorup je Borčeve boje branio tokom prošle sezone u kojoj je dao veliki doprinos uspjehu u Konferencijskoj ligi, a posebno se pamti njegov pogodak u duelu sa LASK-om.

Nakon dobrih igara ostvario je transfer u rumunski Sepsi u kojem je proveo godinu dana, a sada je, uz dogovor dva kluba, stigao u Platonovu ulicu u kojoj će ostati do kraja sezone.