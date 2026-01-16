Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

Izvor:
ATV
16.01.2026
11:53
Komentari:0
Dino Skorup ponovo je zadužio dres FK Borac u koji dolazi na pozajmicu iz rumunskog Sepsija.
Skorup je Borčeve boje branio tokom prošle sezone u kojoj je dao veliki doprinos uspjehu u Konferencijskoj ligi, a posebno se pamti njegov pogodak u duelu sa LASK-om.
Nakon dobrih igara ostvario je transfer u rumunski Sepsi u kojem je proveo godinu dana, a sada je, uz dogovor dva kluba, stigao u Platonovu ulicu u kojoj će ostati do kraja sezone.
Najnovije
Najčitanije
12
07
11
59
11
55
11
53
11
52
Trenutno na programu