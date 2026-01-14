Juventus želi starog igrača, Liverpul odbija da ga pusti

Dolazak desnog krila je apsolutni prioritet Juventusa u tekućem prelaznom roku. Za Spaletijevu formaciju sa jednim špicem i dva bočna napadača, neophodno je pojačanje jer Veston Mekeni i Fransisiko Konseisao nisu do sada ubijedili Spaletija da su pravo rješenje. Treba mu neko na desnom boku kao balans za Jildiza na lijevom i izbor je pao na Federika Kjezu.

Iako se nisu rastali na lijep način, Juve i Kjeza su ispeglali odnose i italijanski ofanzivac je izrazio želju da se vrati. Čak je pristao i na manju platu od 6.000.000 evra koliko trenutno zarađuje u Liverpulu. Ali, problem je što Redsi nisu željeli da ga puste dok je Mohamed Salah na Kupu afričkih nacija, a i ne pristaju na Juventusov predlog o pozajmici. Stara dama je nudila da otkup pozajmice postane i obavezan pod određenim uslovima ako Kjeza bude igrao i Juventus bude ostvario neke ciljeve, ali Liverpul želi samo definitivnu prodaju.

Juventus sada nema novac za takvu investiciju i polako se okreće alternativama. Jedna od njih je Danijel Maldini iz Atalante kojeg ni klub iz Bergama pustio na pozajmicu s opcijom otkupa. Olakšavajuća stvar je i što nema veliku platu jer u Atalanti zarađuje tek oko 1.000.000 evra po sezoni. Vrlo pristupačno za Juve.

Preostale opcije su Janik Fereira Karasko koji želi da napusti saudijski Al Šabab i Žeremi Boga iz Nice. Belgijanac ima još godinu i po dana ugovora u Al Šababu, kapiten je, igra dobro i zarađuje 13.000.000 evra neto po sezoni. Ali, dosta mu je Arabije i želi nazad u Evropu. Prihvatio bi i drastično smanjenje plate ako dođe Juventusov poziv.

Što se Boge tiče, on je nedavno zatražio raskid ugovora sa Nicom zbog napada nezadovoljnih ultrasa na autobus sa igračima i mogao bi da dobije odriješene ruke u izboru novog kluba. Tome se nada i Juventus koji čeka epilog jer mu se ne plaća obeštećenje za krilo koje je nekada igralo u Italiji za Sasuolo i Atalantu.

Sva pomenuta imena se trenutno gledaju kao privremena rješenja do ljeta jer Juve ima veliki plan da tada dovede Bernarda Silvu kojem ističe ugovor sa Mančester Sitijem.

(Mocartsport)