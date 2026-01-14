Juventus želi starog igrača, Liverpul odbija da ga pusti

14.01.2026
14:00
Komentari:0
Dolazak desnog krila je apsolutni prioritet Juventusa u tekućem prelaznom roku. Za Spaletijevu formaciju sa jednim špicem i dva bočna napadača, neophodno je pojačanje jer Veston Mekeni i Fransisiko Konseisao nisu do sada ubijedili Spaletija da su pravo rješenje. Treba mu neko na desnom boku kao balans za Jildiza na lijevom i izbor je pao na Federika Kjezu.
Iako se nisu rastali na lijep način, Juve i Kjeza su ispeglali odnose i italijanski ofanzivac je izrazio želju da se vrati. Čak je pristao i na manju platu od 6.000.000 evra koliko trenutno zarađuje u Liverpulu. Ali, problem je što Redsi nisu željeli da ga puste dok je Mohamed Salah na Kupu afričkih nacija, a i ne pristaju na Juventusov predlog o pozajmici. Stara dama je nudila da otkup pozajmice postane i obavezan pod određenim uslovima ako Kjeza bude igrao i Juventus bude ostvario neke ciljeve, ali Liverpul želi samo definitivnu prodaju.
Juventus sada nema novac za takvu investiciju i polako se okreće alternativama. Jedna od njih je Danijel Maldini iz Atalante kojeg ni klub iz Bergama pustio na pozajmicu s opcijom otkupa. Olakšavajuća stvar je i što nema veliku platu jer u Atalanti zarađuje tek oko 1.000.000 evra po sezoni. Vrlo pristupačno za Juve.
Preostale opcije su Janik Fereira Karasko koji želi da napusti saudijski Al Šabab i Žeremi Boga iz Nice. Belgijanac ima još godinu i po dana ugovora u Al Šababu, kapiten je, igra dobro i zarađuje 13.000.000 evra neto po sezoni. Ali, dosta mu je Arabije i želi nazad u Evropu. Prihvatio bi i drastično smanjenje plate ako dođe Juventusov poziv.
Što se Boge tiče, on je nedavno zatražio raskid ugovora sa Nicom zbog napada nezadovoljnih ultrasa na autobus sa igračima i mogao bi da dobije odriješene ruke u izboru novog kluba. Tome se nada i Juventus koji čeka epilog jer mu se ne plaća obeštećenje za krilo koje je nekada igralo u Italiji za Sasuolo i Atalantu.
Sva pomenuta imena se trenutno gledaju kao privremena rješenja do ljeta jer Juve ima veliki plan da tada dovede Bernarda Silvu kojem ističe ugovor sa Mančester Sitijem.
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
23
16
16
16
16
16
11
Trenutno na programu