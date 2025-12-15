Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

Dušan Vlahović jedna je od glavnih tema u Italiji čak i kada ne igra. Ovog puta ponovo se govorilo o potencijalnom odlasku srpskog napadača iz Juventusa, a navodno Vlahović već ima dogovor.

Napadač Juventusa već nekoliko puta bio je na pragu odlaska iz Torina, međutim, usljed nedostatka dobrih ponuda ostajao je u Juventusu. Međutim, situacija se izgleda promijenila na kraju 2025. godine.

Kako tvrdi "Sport", Vlahović je bio meta Barselone, međutim, katalonski klub je odustao jer Srbin navodno već ima gotovo siguran dogovor sa Milanom, mada se i nije nadavao golova u posljednje vrijeme da bi ga Barsa željela juriti.

Već je poznato da Masimilijano Alegri voli Vlahovića, a govora o Milanu već je bilo u prethodnom periodu. Kako navodi ovaj list, Vlahović bi trebalo da zamijeni Santijaga Himeneza i Kristofera Nkunkua koji nisu doprinijeli onoliko koliko su se nadali u Milanu.

(Telegraf)