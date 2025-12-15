Logo
Large banner

Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

11:45

Komentari:

0
Душан Влаховић има договор са новим тимом!
Foto: Tanjug

Dušan Vlahović jedna je od glavnih tema u Italiji čak i kada ne igra. Ovog puta ponovo se govorilo o potencijalnom odlasku srpskog napadača iz Juventusa, a navodno Vlahović već ima dogovor.

Napadač Juventusa već nekoliko puta bio je na pragu odlaska iz Torina, međutim, usljed nedostatka dobrih ponuda ostajao je u Juventusu. Međutim, situacija se izgleda promijenila na kraju 2025. godine.

Kako tvrdi "Sport", Vlahović je bio meta Barselone, međutim, katalonski klub je odustao jer Srbin navodno već ima gotovo siguran dogovor sa Milanom, mada se i nije nadavao golova u posljednje vrijeme da bi ga Barsa željela juriti.

Već je poznato da Masimilijano Alegri voli Vlahovića, a govora o Milanu već je bilo u prethodnom periodu. Kako navodi ovaj list, Vlahović bi trebalo da zamijeni Santijaga Himeneza i Kristofera Nkunkua koji nisu doprinijeli onoliko koliko su se nadali u Milanu.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Dusan Vlahović

Juventus

Milan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влаховић се огласио из болнице након операције у Лондону

Fudbal

Vlahović se oglasio iz bolnice nakon operacije u Londonu

1 sedm

0
Душан Влаховић ће морати на операцију: Повреда је тежа него што се мислило

Fudbal

Dušan Vlahović će morati na operaciju: Povreda je teža nego što se mislilo

1 sedm

0
Влаховић поново на мети напада

Fudbal

Vlahović ponovo na meti napada

3 sedm

0
Душан Влаховић

Fudbal

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

3 sedm

0

Više iz rubrike

Шпанац срушио рекорд славног Месија

Fudbal

Španac srušio rekord slavnog Mesija

3 h

0
Борцу крајишки дерби и лидерска позиција

Fudbal

Borcu krajiški derbi i liderska pozicija

18 h

0
Пропао трансфер Александра Митровића

Fudbal

Propao transfer Aleksandra Mitrovića

18 h

0
ФИФА објавила важну вијест

Fudbal

FIFA objavila važnu vijest

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner