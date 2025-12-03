Dušan Vlahović će morati na operaciju: Povreda je teža nego što se mislilo

Povreda je poslala u aut Dušana Vlahovića, možda čak duže nego što se u prvi mah mislilo.

Prvobitna informacija od maksimum tri mjeseca van terena mogla bi da bude duža ukoliko se odluči za operaciju.

Vlahović je zadobio ozbiljnu povredu mišićnog-tetivnog spoja lijevog aduktora, zbog čega je u suzama napustio teren u meču Juventusa i Kaljarija (2:1).

Fudbal Vlahović ponovo na meti napada

Sada Tutosport, inače jako dobro upućen u dešavanja u torinskom klubu, javlja da će Vlahović zajedno sa medicinskim osobljem najkasnije do četvrtka donijeti odluku da li će da ide pod nož.

Prema istom izvoru, povreda je ozbiljnija nego što se činila i postoji mišljenje da bi operacija bolje prošla nego konzervativni tretman. Ukoliko se opredijeli za hirurški zahvat, spekuliše se da bi pauza bila i do četiri mjeseca.

Navodno bi operacija obezbijedila veću stabilnost i smanjiti rizik od daljeg mučenja u budućnosti što se tiče aduktora, prenosi Sportal.

Fudbal Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

Vlahović kao De Brujne, Juventus se mijenja

Vlahović će, prema Tutosportu, morati da čeka oko četiri mjeseca da se vrati na terenu – između sredine marta i početka aprila. Situacija je slična onoj s kojom se suočava as Napolija Kevin de Brujne, takođe s sličnom povredom.

Njegovo odsustvo bilo bi veliki udarac za Juve, propustio bi čak 20 mečeva, a među njima i nekoliko derbija poput onog s Interom, Napolijem, kao i do kraja prvu fazu Lige šampiona u trenutku dok se Stara dama bori za ulazak u nokaut fazu.

Koliko je sve u Torinu poremetila povreda Vlahovića govori to što će trener Lučano Spaleti da promijeni formaciju i umjesto 4-3-3 da forsira 4-4-2, dajući više slobode Kenanu Jildizu kao napadaču.