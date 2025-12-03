Logo
Large banner

Dušan Vlahović će morati na operaciju: Povreda je teža nego što se mislilo

03.12.2025

09:13

Komentari:

0
Душан Влаховић ће морати на операцију: Повреда је тежа него што се мислило
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Povreda je poslala u aut Dušana Vlahovića, možda čak duže nego što se u prvi mah mislilo.

Prvobitna informacija od maksimum tri mjeseca van terena mogla bi da bude duža ukoliko se odluči za operaciju.

Vlahović je zadobio ozbiljnu povredu mišićnog-tetivnog spoja lijevog aduktora, zbog čega je u suzama napustio teren u meču Juventusa i Kaljarija (2:1).

Dušan Vlahović - 31082025

Fudbal

Vlahović ponovo na meti napada

Sada Tutosport, inače jako dobro upućen u dešavanja u torinskom klubu, javlja da će Vlahović zajedno sa medicinskim osobljem najkasnije do četvrtka donijeti odluku da li će da ide pod nož.

Prema istom izvoru, povreda je ozbiljnija nego što se činila i postoji mišljenje da bi operacija bolje prošla nego konzervativni tretman. Ukoliko se opredijeli za hirurški zahvat, spekuliše se da bi pauza bila i do četiri mjeseca.

Navodno bi operacija obezbijedila veću stabilnost i smanjiti rizik od daljeg mučenja u budućnosti što se tiče aduktora, prenosi Sportal.

Душан Влаховић

Fudbal

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

Vlahović kao De Brujne, Juventus se mijenja

Vlahović će, prema Tutosportu, morati da čeka oko četiri mjeseca da se vrati na terenu – između sredine marta i početka aprila. Situacija je slična onoj s kojom se suočava as Napolija Kevin de Brujne, takođe s sličnom povredom.

Njegovo odsustvo bilo bi veliki udarac za Juve, propustio bi čak 20 mečeva, a među njima i nekoliko derbija poput onog s Interom, Napolijem, kao i do kraja prvu fazu Lige šampiona u trenutku dok se Stara dama bori za ulazak u nokaut fazu.

Koliko je sve u Torinu poremetila povreda Vlahovića govori to što će trener Lučano Spaleti da promijeni formaciju i umjesto 4-3-3 da forsira 4-4-2, dajući više slobode Kenanu Jildizu kao napadaču.

Podijeli:

Tagovi:

Dusan Vlahović

povreda

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јуве спрема план без Влаховића

Fudbal

Juve sprema plan bez Vlahovića

2 sedm

0
Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

Fudbal

Bomba! Evropski gigant krenuo po Vlahovića

2 sedm

0
Влаховић у елитном друштву

Fudbal

Vlahović u elitnom društvu

3 sedm

0
Душан Влаховић

Fudbal

Vlahović donio bod Juventusu – Bajern i poslije Pariza perfektan

4 sedm

0

Više iz rubrike

Звезда склопила тајни договор са играчем? Напушта "Маракану" у јануару

Fudbal

Zvezda sklopila tajni dogovor sa igračem? Napušta "Marakanu" u januaru

4 h

0
Играчи Нице на боловању након што су их претукли сопствени навијачи

Fudbal

Igrači Nice na bolovanju nakon što su ih pretukli sopstveni navijači

1 d

0
Радови на Градском стадиону: Стигао кров за исток, али не и сагласност Града Бањалука

Fudbal

Radovi na Gradskom stadionu: Stigao krov za istok, ali ne i saglasnost Grada Banjaluka

1 d

2
Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

Fudbal

Senzacija u Mostaru: Posušje savladalo Zrinjski, Borac ostaje na čelu tabele

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner