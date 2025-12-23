Logo
Dodik o prijevremenim izborima: Angažovali smo se koliko je trebalo

ATV

23.12.2025

22:18

0
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže za ATV da se nakon prijevremenih izbora u Republici Srpskoj stvara propagandni trik i pravi se scena u mjestima gdje pobjeđuje SNSD.

"Tamo gdje pobjeđuje opozicija ništa nije sporno. Mi se rukovodimo principom digniteta. Angažovali smo se koliko je bilo dovoljno. Procjenjivali smo da ko god da bude kandidat opozicije, da će dovući do 200.000 glasova. Bilo je definitivno da mi treba da imamo 205.000 glasova i to je bilo dovoljno. Vodili smo izrazitu kampanju, nismo zamarali ljude. Da je bilo 250.000, mi obezbijedili 10.000 više. Mi imamo 190-200.000 članova, plus naša koalicija. To su izbori koje niko nije htio", kaže Dodik i poručuje:

"To su izbori koji su došli nakon nepravde koja je došla. Nepravda nije načinjena meni. Doživljavam to kao slavodobitnu situaciju jer sam se oprao od svih njihovih napada. Sada nešto drugo napadaju kada uzmete njihove plaćene portale. Oni su plaćeni da operu Šmita. U svakom tekstu pišu: odlukom suda Dodik je proglašen krivim. Neće da kažu, ako je neko osuđen za ubistvo, barem znate da je ubio. Kod mene se ne zna ništa, znate samo da je sud uradio. Koji sud? Nelegalan. Koji proces? Nelegalan. Oni primaju novac za svoje postojanje i djelovanje u Republici Srpskoj, još uzmu nacionalno obilježje da bi to izgledalo ozbiljnije, a u suštini rade za interese BiH i svojih njemačkih plaćenika".

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

