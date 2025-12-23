Logo
Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

Izvor:

ATV

23.12.2025

20:47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''
Foto: ATV

Poraz košarkaša Igokee nije umanjio divne emocije i osjećaj zahvaljosti za toplu dobrodošlicu ruskih domaćina.

Osim rezultata, sve je bilo na savršenom nivou, od dolaska u Sankt Peterburgu do organizacije u hotelu, odlasku do dvorane i tokom same utakmice.

Himna Republike Srpske intonirana je pred početak utakmice, operski pjevač Ivan Prijma otpjevao ju je na sjajan način. to je gest koji je naišao na oduševljenje kompletne delegacije KK Igokea.

''Dugujemo veliku zahvalnost za ovako toplu dobrodošlicu. Ponosni smo što smo čuli himnu Republike Srpske i to na ovako spektakulran način. Imamo samo riječi hvale, divno smo se osjećali u Sankt Peterburgu koji spada u red najljepših gradova u kojima sam bio'', rekao je izvršni direktor Igokee Vuk Radivojević.

Вук Радивојевић
Vuk Radivojević

Emocije nije mogao da sakrije ni predsjednik VTB lige Sergej Kuščenko. Istakao je da je presrećan što srpski klubovi učestvuju u takmičenju Winline Basket kup.

''Himna je oduševila sve u dvorani, svi smo punog srca. Ovako nešto ne može da se odglumi nego dolazi direktno od srca. Veliko mi je zadovoljstvo što srpski klubovi učestvuju u ovom takmičenju'', rekao je Kuščenko.

Ekipi Igokei predostoji put kući, a naredni meč Aleksandrovčani će u ABA ligi odigrati protiv čačanskog Borca.

