Igokea poražena od Zenita

ATV

23.12.2025

19:35

0
Меч Игокее и Зенита
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od Zenita sa 103:72 u trećem meču Winline basket kupa.

Domaći tim je imao prednost tokom cijele utakmice, pa oslabljeni Igosi nisu uspjeli da ponove igru iz Laktaša, kada su poraženi trojkom sa zvukom sirene.

Rendolf sa 21 poenom vodio je Zenit, Žbanov je ubacio 19. Kod Igokee Rori sa 15 i Nikola Popović sa 14 bili su jedini dvocifreni.

Igokea u narednoj utakmici gostuje Uniksu u Kazanju. Taj meč je zakazan za 28. januar.

KK Igokea

Sankt Peterburg

Zenit

