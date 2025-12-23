Organizacija Winline Basket kupa na vrhunskom nivou, podsjeća na NBA utakmice

Organizacija Winline Basket kupa je na vrhunskom nivou. Mnogo podsjeća na NBA utakmice, pa tako tokom cijelog susreta može da se čuje muzika za koju su zadužena dva DJ-a.

Sibur arena je veoma dobro popunjena, a sve vrijeme organizatori se trude da animiraju publiku koja učestvuje u meču.

Košarkaši Igokee i članovi stručnog štaba dobili su poklone uoči susreta, kojem je prethodio svojevrstan šou.

Winline Bakset Cup

Audio i vizuelni efekti dominiraju Sibur arenom i svakako je nešto drugačije u odnosu na evropsku košarku.