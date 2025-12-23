Organizacija Winline Basket kupa na vrhunskom nivou, podsjeća na NBA utakmice

Izvor:
ATV
23.12.2025
18:46
Komentari:0
Organizacija Winline Basket kupa je na vrhunskom nivou. Mnogo podsjeća na NBA utakmice, pa tako tokom cijelog susreta može da se čuje muzika za koju su zadužena dva DJ-a.
Sibur arena je veoma dobro popunjena, a sve vrijeme organizatori se trude da animiraju publiku koja učestvuje u meču.
Košarkaši Igokee i članovi stručnog štaba dobili su poklone uoči susreta, kojem je prethodio svojevrstan šou.
Audio i vizuelni efekti dominiraju Sibur arenom i svakako je nešto drugačije u odnosu na evropsku košarku.
Košarka
2 h4
Scena
2 h0
Srbija
3 h0
Region
3 h0
Košarka
2 h4
Košarka
4 h0
Košarka
11 h0
Košarka
13 h0
Najnovije
Najčitanije
20
47
20
47
20
45
20
43
20
13
Trenutno na programu