Logo
Large banner

Organizacija Winline Basket kupa na vrhunskom nivou, podsjeća na NBA utakmice

Izvor:

ATV

23.12.2025

18:46

Komentari:

0
Организација Winline Basket купа на врхунском нивоу, подсјећа на НБА утакмице
Foto: ATV

Organizacija Winline Basket kupa je na vrhunskom nivou. Mnogo podsjeća na NBA utakmice, pa tako tokom cijelog susreta može da se čuje muzika za koju su zadužena dva DJ-a.

Sibur arena je veoma dobro popunjena, a sve vrijeme organizatori se trude da animiraju publiku koja učestvuje u meču.

Košarkaši Igokee i članovi stručnog štaba dobili su poklone uoči susreta, kojem je prethodio svojevrstan šou.

Winline Bakset Cup
Winline Bakset Cup

Audio i vizuelni efekti dominiraju Sibur arenom i svakako je nešto drugačije u odnosu na evropsku košarku.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

Zenit

Sankt Peterburg

utakmica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Санкт Петербург: Аплауз за химну Републике Српске уочи утакмице између Зенита и Игокее

Košarka

Sankt Peterburg: Aplauz za himnu Republike Srpske uoči utakmice između Zenita i Igokee

2 h

4
Расел Бренд оптужен за још једно силовање!

Scena

Rasel Brend optužen za još jedno silovanje!

2 h

0
"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

Srbija

"Supergrip" se brzo širi: Bolnice zabranile posjete pacijentima zbog respiratornih infekcija

3 h

0
Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Region

Nevjerovatni događaji potresaju 3 dalmatinska grada: Trojica muškaraca pod istragom, evo šta se dogodilo!

3 h

0

Više iz rubrike

Санкт Петербург: Аплауз за химну Републике Српске уочи утакмице између Зенита и Игокее

Košarka

Sankt Peterburg: Aplauz za himnu Republike Srpske uoči utakmice između Zenita i Igokee

2 h

4
Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

Košarka

Ništa od utakmice u Beču: Ovdje će Partizan dočekati Olimpijakos

4 h

0
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Košarka

Košarkaški klub Partizan predstavio novog trenera

11 h

0
Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл

Košarka

Jokić za tri četvrtine upisao 14. tripl-dabl

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

20

13

Objavljene šok fotografije Esptajna: Trenutak kada je prvi put pokušao samoubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner