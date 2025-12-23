Košarkaški klub Partizan predstavio novog trenera

Izvor:
Košarkaški klub Partizan objavio je zvanično da je Đoan Penjaroja novi trener kluba.
Penjaroja, koji je ovu sezonu započeo kao trener Barselone, doputovao je u ponedjeljak uveče u Beograd gdje će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-bijelih.
Španski trener, rođen 20. aprila 1969. godine, predvodio je do sada ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore.
Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021.) kao i FIBA Interkontinentalni kup.
Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku.
Prvu narednu utakmicu, "Parni valjak" igra u petak, 26. decembra protiv Makabija u Beogradu.
"Đoan, dobro došao u Partizan!", navedeno je u saopštenju crno-bijelih.
