Košarkaški klub Partizan predstavio novog trenera

Izvor:

Agencije

23.12.2025

09:58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера
Foto: Tanjug / AP

Košarkaški klub Partizan objavio je zvanično da je Đoan Penjaroja novi trener kluba.

Penjaroja, koji je ovu sezonu započeo kao trener Barselone, doputovao je u ponedjeljak uveče u Beograd gdje će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-bijelih.

Пожар

Banja Luka

Gorjela kuća u Banjaluci

Španski trener, rođen 20. aprila 1969. godine, predvodio je do sada ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore.

Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021.) kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku.

Протест у Тирани-23122025

Region

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

Prvu narednu utakmicu, "Parni valjak" igra u petak, 26. decembra protiv Makabija u Beogradu.

"Đoan, dobro došao u Partizan!", navedeno je u saopštenju crno-bijelih.

Tagovi:

KK Partizan

Đoan Penjaroja

