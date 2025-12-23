Logo
Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

23.12.2025

09:36

Напад на брод
Foto: Screenshot / X

Američka vojska je u ponedjeljak saopštila da je izvela još jedan napad na brod za koji tvrdi da je krijumčario drogu u istočnom Pacifiku, usmrtivši jednu osobu.

U objavi na društvenim mrežama, Južna komanda SAD je saopštila:

"Obavještajne službe su potvrdile da je brod niskog profila prolazio poznatim rutama za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku i da je bio uključen u operacije trgovine narkoticima".

Južna komanda nije pružila nikakve dokaze da je brod bio uključen u krijumčarenje droge.

Video koji je objavila Južna komanda SAD prikazuje prskanje vode blizu jedne strane broda. Nakon drugog plotuna, zadnji dio broda se zapalio. Još prskanja zahvatilo je plovilo i vatra se proširila.

U posljednjoj sekundi videa, vidi se kako brod pluta s velikim plamenom pored sebe.

Raniji video snimci američkih napada na brodove pokazali su kako brodovi iznenada eksplodiraju, što sugeriše raketne napade. Neki video snimci napada čak su prikazali vidljive projektile slične raketama kako padaju na brodove.

Administracija Donalda Trampa je saopštila da su napadi imali za cilj zaustavljanje protoka droge u SAD i povećanje pritiska na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Najmanje 105 ljudi je ubijeno u 29 poznatih napada od početka septembra. Napadi su se suočili s kritikom američkih zakonodavaca i aktivista za ljudska prava, koji tvrde da je administracija ponudila oskudne dokaze da su njene mete zaista krijumčari droge i da fatalni napadi predstavljaju vansudska ubistva.

U međuvremenu, američka obalska straža pojačala je napore u presijecanju tankera za naftu u Karipskom moru kao dio eskalirajuće kampanje Trampove administracije protiv Madura.

