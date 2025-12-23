Logo
Large banner

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

Izvor:

SRNA

23.12.2025

09:15

Komentari:

0
Жичара
Foto: Pexels/Renan Bomtempo

Direktor Turističkog centra "Durmitor" Marinko Purić podnio je ostavku na tu funkciju zbog nesreće koja se desila na skijalištu "Savin kuk dva", u kojoj je poginuo državljanin Njemačke, a njegova supruga povrijeđena.

Purić navodi da je odluku donio zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen jedan ljudski život.

kopanje rupa lopata

Svijet

Kopao po njivi i naišao na neobičan predmet iz 14. vijeka

- Iako, prema svim raspoloživim činjenicama i dokumentaciji, ne postoji lična niti profesionalna krivica u mom radu, ovu odluku sam donio iz navedenih razloga - naveo je Purić u ostavci koju je predao Nikoli Tripkoviću, predsjedniku Upravnog odbora Razvojne banke, koja je vlasnik Turističkog centra "Durmitor".

Purić u ostavci naglašava da su žičara i skijalište imali svu propisanu dokumentaciju za rad.

- Rad skijališta odvijao se uredno, uz uspješne zimske i ljetnje sezone, tokom kojih je u ljetnjim mjesecima prevezeno više od 100.000 putnika, dok je u zimskim sezonama prodato više od 50.000 ski-pasova - naveo je on.

Поплаве у Француској-23122025

Svijet

Francuzi ovo nisu doživjeli 30 godina: Na snazi crveno upozorenje

Purić je izrazio saučešće porodici stradalog, uz nadu da će institucije do kraja rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja.

Njemački turista poginuo je u subotu, 20. decembra, prilikom pada sa žičare na Durmitoru, a njegova supruga je povrijeđena.

Podijeli:

Tagovi:

Durmitor

žičara

nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

Savjeti

Ubacite ovo u mašinu prilikom pranja veša i zaboravite na peglanje

1 h

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Godišnji horoskop 2026: Godina kada Saturn u Ovnu mijenja sudbinu svih 12 znakova

1 h

0
Хорор: Маскирани упали у стан и искасапили двојицу мушкараца

Hronika

Horor: Maskirani upali u stan i iskasapili dvojicu muškaraca

1 h

0
Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

Društvo

Navigacija ih odvela na pogrešan put: Pronađena majka i troje djece iz Austrije

1 h

0

Više iz rubrike

Љубљана забранила наступ трубачима

Region

Ljubljana zabranila nastup trubačima

2 h

0
Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Region

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

11 h

0
Меркатор мијења лого? Тужила их ауторка

Region

Merkator mijenja logo? Tužila ih autorka

13 h

0
Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

Region

Određen pritvor bivšem ministru Milutinu Simoviću

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

52

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

09

51

Gorjela kuća u Banjaluci

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner