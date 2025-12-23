Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

Direktor Turističkog centra "Durmitor" Marinko Purić podnio je ostavku na tu funkciju zbog nesreće koja se desila na skijalištu "Savin kuk dva", u kojoj je poginuo državljanin Njemačke, a njegova supruga povrijeđena.

Purić navodi da je odluku donio zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen jedan ljudski život.

- Iako, prema svim raspoloživim činjenicama i dokumentaciji, ne postoji lična niti profesionalna krivica u mom radu, ovu odluku sam donio iz navedenih razloga - naveo je Purić u ostavci koju je predao Nikoli Tripkoviću, predsjedniku Upravnog odbora Razvojne banke, koja je vlasnik Turističkog centra "Durmitor".

Purić u ostavci naglašava da su žičara i skijalište imali svu propisanu dokumentaciju za rad.

- Rad skijališta odvijao se uredno, uz uspješne zimske i ljetnje sezone, tokom kojih je u ljetnjim mjesecima prevezeno više od 100.000 putnika, dok je u zimskim sezonama prodato više od 50.000 ski-pasova - naveo je on.

Purić je izrazio saučešće porodici stradalog, uz nadu da će institucije do kraja rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja.

Njemački turista poginuo je u subotu, 20. decembra, prilikom pada sa žičare na Durmitoru, a njegova supruga je povrijeđena.