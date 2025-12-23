Logo
Navigacija ih odvela na pogrešan put: Pronađena majka i troje djece iz Austrije

23.12.2025

08:45

Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије
Foto: Facebook/Arhiva

Gorska služba spašavanja stanica Zenica pronašla je četiri strana državljana za kojima je juče počela potraga.

Kako je rekao Kenan Hrustanović iz GSS stanica Zenica, nestali su pronađeni iza ponoći.

U pitanju su državljani Austrije, majka i troje djece. Kako je objasnio Hrustanović, oni su se vozili autom, ali ih je navigacija odvela ratnim putem. Nakon što su shvatili da su se izgubili, odlučili su izaći iz auta i potražiti pomoć nakon čega nisu mogli da pronađu auto. Pozvali su vatrogasce u Zenici koji su odmah proslijedili poziv GSS-u.

GSS je porodicu pronašao nešto iza ponoći, bili su dezorijentisani i pothlađeni, ali na sreću, svi su živi, prenosi Euronjuz BiH.

