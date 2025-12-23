Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH danas će biti pretežno oblačno, lokalno oko rijeka i po kotlinama maglovito, a u višim predjelima od jugozapada ka istoku uz sunčane periode.

U Hercegovini vedro uz jače naoblačenje s juga koje će tokom dana donijeti povremenu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab uglavnom istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Maksimalna temperatura vazduha od tri do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik minus sedam, Gacko minus pet, Han Pijesak minus četiri, Bjelašnica minus tri, Bileća, Srebrenica i Sokolac minus dva, Bugojno, Drvar, Zenica, Livno i Šipovo minus jedan, Čemerno, Mrkonjić Grad, Jajce i Sarajevo nula, Foča jedan, Rudo i Tuzla dva, Sanski Most, Novi Grad, Kneževo, Prijedor, Višegrad, Banjaluka, Srbac i Doboj tri, Bijeljina pet, Trebinje šest stepeni Celzijusovih.