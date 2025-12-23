Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Izvor:

ATV

23.12.2025

08:05

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује током дана?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH danas će biti pretežno oblačno, lokalno oko rijeka i po kotlinama maglovito, a u višim predjelima od jugozapada ka istoku uz sunčane periode.

U Hercegovini vedro uz jače naoblačenje s juga koje će tokom dana donijeti povremenu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

gss potraga

Društvo

Velika potraga za nestalim stranim državljanima u BiH: Na terenu 18 spasilaca

Vjetar slab uglavnom istočnih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Maksimalna temperatura vazduha od tri do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Игор Црнадак

Republika Srpska

Crnadak o Radojičićevoj "dobitnoj kombinaciji": Možete li da zamislite?

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik minus sedam, Gacko minus pet, Han Pijesak minus četiri, Bjelašnica minus tri, Bileća, Srebrenica i Sokolac minus dva, Bugojno, Drvar, Zenica, Livno i Šipovo minus jedan, Čemerno, Mrkonjić Grad, Jajce i Sarajevo nula, Foča jedan, Rudo i Tuzla dva, Sanski Most, Novi Grad, Kneževo, Prijedor, Višegrad, Banjaluka, Srbac i Doboj tri, Bijeljina pet, Trebinje šest stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Магла и ниска облачност успоравају вожњу

Društvo

Magla i niska oblačnost usporavaju vožnju

2 h

0
Бикови испали из камиона и трче по улици

Svijet

Bikovi ispali iz kamiona i zauzeli put

2 h

0
Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

Svijet

Srušio se avion: Među poginulima i dvogodišnje dijete

2 h

0

Više iz rubrike

Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца

Društvo

Velika potraga za nestalim stranim državljanima u BiH: Na terenu 18 spasilaca

1 h

0
Беба дијете

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Магла и ниска облачност успоравају вожњу

Društvo

Magla i niska oblačnost usporavaju vožnju

2 h

0
Упозорење родитељима: Хитно реагујте ако уочите ово код вашег дјетета

Društvo

Upozorenje roditeljima: Hitno reagujte ako uočite ovo kod vašeg djeteta

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

09

32

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

09

27

Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner