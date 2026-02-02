Slavimo Svetog Jevtimija Velikog: Evo zašto je bitno da danas pružite pomoć nekome

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju praznik Prepodobnog Jevtimija Velikog, svetitelja iz 5. vijeka, koji se smatra zaštitnikom slabih i nesrećnih ljudi.

Naime, Prepodobni Jevtimije Veliki je rođen u jermenskom gradu Melitini, blizu rijeke Eufrata, u porodici plemenitih i znamenitih roditelja.

Od ranog djetinjstva vrijeme je provodio u molitvi, a kao mladić se zamonašio i počeo da živi po strogim pravilima monaha.

Nakon nekog vremena, oko Jevtimija počeli su da se okupljaju mnogi učenici, od kojih su neki kasnije i sami postali znameniti svetitelji - Kiriak Otšelnik, Sava Osvećeni, Teoktist i drugi.

Veliki čudotvorac

Predanje kaže da je Jevtimije bio veliki čudotvorac, a pamti se da je izgonio demone, liječio teške bolesti, izvodio vodu u pustinjama, umnožavao hljeb, proricao...

Svoje učenike učio je da je važan život ispunjen trudom i radom, a zabilježeno je da je govorio: "Ako vi bez svoga truda jedete hljeb, znači vi jedete tuđi trud".

Pored pećine u kojoj je živio izgrađen je manastir, koji je još i dugo poslije njegove smrti bio prepun monaha. Priča kaže, da je posljednja zapovijest koju je Jevtimije Veliki izdao prije nego što je umro, bila da kapija manastira nikada ne bude zatvorena, i da ovo mjesto služi kao mesto odmora za svakog putnika namjernika.

Imao je veliku ljubav i poštovanje naroda

Umro je 473. godine, a njegovoj sahrani je prisustvovao i jerusalimski patrijarh Anastasije. Priča kaže da je patrijarh morao da čeka cijeli dan, dok je ogromna masa naroda cjelivala svetitelja, i tek uveče uspio da dovrši opijelo. Prema predanju, sedmog dana nakon smrti, Jevtimije se prikazao svom učeniku Domentijanu, sav svijetao i radostan kao pravi "sin svjetlosti".

Zbog života koji je posvetio drugima, i učenju o tome da čovjek mora da pruži pomoć čak i neznancu kada se ovaj nađe u nevolji, Prepodobni Jevtimije Veliki i danas se smatra zaštitnikom slabih i nesrećnih ljudi.

Običaji na današnji dan

Budući da je riječ o velikom svetitelju, smatra se da je veliki grijeh na današnji dan otjerati prosjaka sa praga, ili odbiti da pružite pomoć nekome ko to traži.

Ako to učinite, narod kaže, uvrijedićete Prepodobnog Jevtimija Velikog, a onda ćete život provesti bez njegovog blagoslova i ništa vam neće ići od ruke.