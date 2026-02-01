Logo
Ovaj datum donosi neočekivani preokret: Spremite se debeli minus

ATV

01.02.2026

13:44

Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Do srijede u našem regionu hladno, posebno na istoku, gd‌je je moguć i slab snijeg.

Zatim osjetno otopljenje uz kišu povremeno.

I veći dio sledeće sedmice relativno topao i vjetrovit, uz kišu u naletima.

Izgleda za zahlađenje i dalje ima oko 13. februara, objavio je na svom Fejsbuku meteorolog amater Marko Čubrilo.

„Danas će sa istoka, preko Vlaške nizije u Rumuniji, priticati hladan vazduh, dok će se nad istočnim i središnjim dijelovima regiona osjetiti uticaj ciklona nad Jonskim morem. Preovladavaće oblačno i hladnije, posebno na istoku i jugoistoku Srbije, kao i nad središnjim dijelovima planinske BiH, gd‌je može biti i snijega, posebno poslije podne i u noći ka poned‌jeljku. Nešto konkretniji snijeg je moguć na krajnjem jugoistoku Srbije, posebno na planinama. Dnevni maksimum od oko -6 na istoku Srbije do oko 4 na jugozapadu Hrvatske“, navodi se u objavi.

sonja karadzic jovicevic

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević o slučaju Malić: Zašto je osuđen i ko ga je osudio?

Sutra slično vrijeme, ali uz malu šansu za snijeg tokom prijepodneva na sjeveroistoku Srbije. Duvaće hladna košava i bura duž Jadrana, a dnevni maksimum bez veće promjene. Uveče razvedravanje, tako da se u utorak poslije noći sa uglavnom slabim mrazem, očekuje naoblačenje i novo jačanje košave, koja ća ovog puta biti toplog tipa. Dnevni maksimum od -2 na istoku Srbije do oko 8 na jugozapadu Hrvatske.

Od srijede, pa sve do kraja sedmice, relativno toplo, ali vjetrovito, uz česte nalete kiše, dok su ponegd‌je mogući i pljuskovi, posebno duž Jadrana. Duvaće jak južni vjetar na planinama, jak i olujan jugo duž Jadrana i jaka i olujna, topla, košava u Srbiji. Snijeg će se zbog fenskih odlika vjetra brzo topiti i na visokim planinama. Jutra uglavom bez mrazeva uz minimume od -1 do 7 stepeni Celzijusa, dok će se dnevni maksimumi kretati od 6 do 14, a povremeno u fenskim dijelovima regiona i oko +18.

Krajem sedmice malo svježije uz kišu i moguć snijeg tek na vsini preko 900 metara nadmorske visine, ali ostaje relativno toplo uz južni vjetar.

Карлос Алкараз

Tenis

Alkaraz: Novače, inspirišeš me

„Signala za zahlađenje ponovo ima oko 13. februara i tu se nije ništa posebno mijenjalo. Niti je taj signal ojačao niti je oslabio. Današnji operativni ECMWF je, vjerovatno, suviše snažan po pitanju tog zahlađenja i vjerovatno će večeras ublažiti sinoptiku. Ali, ako bi ostalo tako kako on simulira, posle 13. februara nas očekuje period obilnig snijega i vrlo niskih temperatura“, navodi se u objavi.

Do srijede kratkotrajna epizoda zime, zatim period jakog juga i česte kiše, uz temperature iznad prosjeka.

