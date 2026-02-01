Logo
Ovo su nova prava za vantjelesnu oplodnju

SRNA

01.02.2026

10:45

Ово су нова права за вантјелесну оплодњу
Sve žene do navršene 42 godine koje dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, a već su iskoristile tri pokušaja koja je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, od ove godine imaju pravo na refundaciju troškova bez obzira na to gdje je postupak obavljen.

Iz Fonda je saopšteno da žene imaju pravo na refundaciju u iznosu koji je predviđen cjenovnikom Fonda.

I dalje ostaje mogućnost da Fond u potpunosti refundira troškove za žene starije od 42 godine ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje.

Fond, navodi se u saopštenju, proširenjem prava iz oblasti vantjelesne oplodnje želi da svim parovima bude konkretna finansijska podrška u sticanju potomstva.

Podsjećaju da je i ovo novo pravo definisano Programom za obezbjeđenje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2026. godinu.

Fond u potpunosti finansira tri postupka ženama do navršene 40. godine. Za žene starosti od 40 do 42 godine Fond pokriva 50 odsto troškova.

Podsjećaju da je vantjelesna oplodnja uvrštena u prava iz zdravstvenog osiguranja 2007. godine, a od tada je zahvaljujući ovoj proceduri rođeno više od 2.200 beba.

Дракулић литургија

Banja Luka

U Drakuliću počelo obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad Srbima

Broj novorođenčadi je i znatno veći budući da je veliki broj parova vantjelesnu oplodnju, u skladu sa propisima, radio i izvan Srpske, te su im troškovi refundirani, dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske i Fond su za postupke vantjelesne oplodnje, koji su rađeni kod nas ili izvan Republike, do sada ukupno izdvojili oko 42,4 miliona KM.

Osim vantjelesne oplodnje, Fond od ranije finansira i čuvanje embriona na dvije godine, što predstavlja značajno olakšanje za parove jer ne moraju ponovo da prolaze kroz kompletnu proceduru vantjelesne oplodnje.

Još jedna novina koja je nedavno uvedena odnosi se na finansiranje zamrzavanja reproduktivnog materijala /onkofertilitet/ za osiguranike koji boluju od malignih bolesti prije izlaganja onkološkim terapijama i zračenju, što im pruža mogućnost da kasnije dobiju potomstvo.

