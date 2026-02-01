Nikuda bez kišobrana: Danas nas očekuju padavine

Izvor:
ATV
01.02.2026
08:36
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno, poslije podne očekuje se kiša i provijavanje snijega, a na planinama i formiranje manjeg snježnog pokrivača.
Na jugu Hercegovine biće suvo, sunčano i najtoplije, ali vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od jedan do šest, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno, Han Pijesak, Kneževo i Mrakovica minus jedan, Kalinovik nula, Bileća i Sokolac jedan, Gacko, Mrkonjić Grad i Sarajevo dva, Banjaluka, Srebrenica, Srbac, Jajce, Tuzla i Livno tri, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Doboj i Ribnik četiri, Foča, Višegrad i Trebinje pet i Mostar devet stepeni Celzijusovih.
Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je na Han Pijesku sedam litara po metru kvadratnom, te na Mrakovici i u Bileći po pet litara po metru kvadratnom.
Na Han Pijesku i Čemernu jutros je izmjereno osam centimetara snijega.
