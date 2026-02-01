Danas slavimo Svetog Makarija, izgovorite ovu molitvu

Misirac, jedan od mlađih savremenika Antonija Velikog. Otac mu je bio sveštenik. Iz poslušnosti prema roditeljima oženio se, ali mu je žena ubrzo umrla i on se udaljio u pustinju gde je proveo punih 60 godina u trudu i borbi, unutrašnjoj i spoljašnjoj, za carstvo nebesko. Kad su ga pitali, zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on je odgovorio: „Od straha Božijega“. Toliko je uspio da očisti svoj um od zlih pomisli i srce svoje od zlih želja da ga je Bog obdario obilatim darom čudotvorstva, tako da je i mrtve iz groba vaskrsavao.

Njegovo smirenje zadivljavalo je ljude i demone. Rekao mu je jednom demon: „Ima samo jedno, u čemu te ja ne mogu nadvladati; to nije post, jer ja ne jedem nikad ništa; to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad“. „Nego šta je to?“ upitao ga je Makarije. „Tvoje smirenje“, odgovori demon.

Svom učeniku Pafnutiju govorio je Makarije često: „Ne osuđuj nikoga, i bićeš spasen“. Živio je devedeset sedam godina. Pred smrt na devet dana javili mu se iz onoga svijeta sveti Antonije i sveti Pahomije i navijestili mu da će kroz devet dana umrijeti, što se i dogodilo. Još mu se pred samu smrt javio heruvim koji mu je otkrio u viziji blaženi svijet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu, da je poslat da mu uzme dušu u carstvo nebesko. Upokojio se 390. godine.

Tropar (glas 1):

Kao pustinjski žitelj i u tijelu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Makarije. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, iscjeljujući bolesti onih koji ti sa vjerom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima iscjeljenje