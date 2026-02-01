Logo
Large banner

Danas slavimo Svetog Makarija, izgovorite ovu molitvu

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

07:35

Komentari:

0
Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Prepodobnog Makarija.

Misirac, jedan od mlađih savremenika Antonija Velikog. Otac mu je bio sveštenik. Iz poslušnosti prema roditeljima oženio se, ali mu je žena ubrzo umrla i on se udaljio u pustinju gde je proveo punih 60 godina u trudu i borbi, unutrašnjoj i spoljašnjoj, za carstvo nebesko. Kad su ga pitali, zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on je odgovorio: „Od straha Božijega“. Toliko je uspio da očisti svoj um od zlih pomisli i srce svoje od zlih želja da ga je Bog obdario obilatim darom čudotvorstva, tako da je i mrtve iz groba vaskrsavao.

Njegovo smirenje zadivljavalo je ljude i demone. Rekao mu je jednom demon: „Ima samo jedno, u čemu te ja ne mogu nadvladati; to nije post, jer ja ne jedem nikad ništa; to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad“. „Nego šta je to?“ upitao ga je Makarije. „Tvoje smirenje“, odgovori demon.

Шахид Бат

Svijet

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

Svom učeniku Pafnutiju govorio je Makarije često: „Ne osuđuj nikoga, i bićeš spasen“. Živio je devedeset sedam godina. Pred smrt na devet dana javili mu se iz onoga svijeta sveti Antonije i sveti Pahomije i navijestili mu da će kroz devet dana umrijeti, što se i dogodilo. Još mu se pred samu smrt javio heruvim koji mu je otkrio u viziji blaženi svijet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu, da je poslat da mu uzme dušu u carstvo nebesko. Upokojio se 390. godine.

Tropar (glas 1):

Kao pustinjski žitelj i u tijelu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Makarije. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, iscjeljujući bolesti onih koji ti sa vjerom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima iscjeljenje, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

SPC

molitva

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шахид Бат

Svijet

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

1 d

1
снијег америка

Svijet

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

1 d

0
Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у документима Џефрија Епстајна

Srbija

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

1 d

0
Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

Scena

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

1 d

0

Više iz rubrike

Мед

Društvo

Da li uvoz jeftinog meda ugrožava domaće pčelare u BiH?

1 d

0
Колико су повећане стипендије за студенте у Српској?

Društvo

Koliko su povećane stipendije za studente u Srpskoj?

1 d

0
Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

Društvo

Pčelaru iz Kotor Varoša zapaljen pčelinjak

1 d

0
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот

Društvo

SNSD: Veće stipendije za lakši studentski život

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner