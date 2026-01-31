Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

Novak Đoković još jednom je dokazao da je najbolji, a u petak, 30. januara, je savladao protivnika Janika Sinera i uspio da se plasira u finale Australijan opena što je jedan u nizu njegovih uspjeha.

Novaku je najveća podrška porodica, a iako rijetko iznose detalje iz privatnog života, njegov i Jelenin odnos godinama intrigira javnost.

Jelena Đoković je pre nekoliko godina snimala Novakov trening za društvene mreže, a tada je došlo do svađe koju su milioni vidjeli u njenom prenosu uživo.

Pred kraj lajva je došlo do prepirke koju i danas mnogi pamte, a Novak je uzeo Jeleni telefon iz ruke.

"Kako se ponašaš, majke ti? Hvala, ljubavi, hvala ti! Je l' tako treba da kažeš", rekla je tada Jelena.

"Kad mi ljudi kažu da smo savršeni, odmah odgovorim da nismo. Ja sam jako svoja i nije me briga šta će okolina da kaže. Kada smo Novak i ja zajedno, to smo zaista mi, i kada smo posvađani i kada smo u ljubavi. To je emocija koja je prirodna i drago mi je što možemo da budemo svoji", rekla je Jelena tada i dodala:

"Novak je jako autentičan. Mi smo od 18. godine zajedno. Moja sestra se odselila prije osamnaest godina, ja sam s mojim mužem isto toliko, mi smo rod rođeni. Ne vidim da je to nešto što mi radimo zbog javnosti. Sjećam se kada smo se posvađali u nekom lajvu prije par godina. Bila sam trudna i emotivna, a on je u tom momentu bio grub. Odreagovala sam kako sam odreagovala. Poslije kada sam razmišljala, zapitala sam se: 'Bože, je l' stvarno ljudi misle da je nama sve med i mlijeko'. Ipak, mislim da ne misle, ali vjerovatno je to ona vrsta projekcije - ako ja težim uspjehu, slavi, novcu, valjda je tamo bolje. Onda vide da tamo negdje isto ima problema i da nije sve tako sjajno i bajno. Najbitnije je da se čovjek osvijesti ko je i šta je, jer mi zapravo ne znamo ko smo", savjetovala je Jelena i otkrila da su Novak i ona dugo glumili.

"Koliko dugo smo mi glumili da se prilagodimo. Da sam se ja trudila da se dopadnem toj javnosti, koja je od mene očekivala ne znam ni ja šta i da se svima dopadnem, ne znam da li bi Novak osvanuo, što kažu, jer to bi moralo negdje da se ispolji u kući. On je svaki put sve bolji, što znači da mi odlično funkcionišemo, ali i ja sam bolja. Nas dvoje, što smo uspjeli da budemo svoji zajedno, ali i odvojeno, za mene je to najveći uspjeh. Ako će neko da teži nečemu, neka teži da bude svoj, jer to nema cijenu", zaključila je Jelena Đoković za K1.