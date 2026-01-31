Logo
500 evra u ruci: Sandru Rešić u Beču kitili parama

Blic

31.01.2026

15:52

Сандра Решић
Foto: Printscreen Instagram

Pjevačica Sandra Rašić vikend provodi radno, a sada je isplivao snimak iz Beča, gd‌je je otišla da pjeva na privatnom veselju.

Naime, viralno je postalo to što su pjevačicu kitili parama, a u jednom momentu pokazala je novčanice od 500 evra, dok je ujedno držala u ruci i flašu skupocjenog pića.

To je mnogima zapalo za oko, s obzirom na to da je bila u pitanju poznata marka, koju je takođe Sandra Rešić dobila na poklon, piše Blic.

Лука из Прњавора погодио шестиоцу у игри Лото

Društvo

Luka iz Prnjavora odigrao Loto prvi put i pogodio šest od sedam brojeva

