500 evra u ruci: Sandru Rešić u Beču kitili parama

Pjevačica Sandra Rašić vikend provodi radno, a sada je isplivao snimak iz Beča, gd‌je je otišla da pjeva na privatnom veselju.

Naime, viralno je postalo to što su pjevačicu kitili parama, a u jednom momentu pokazala je novčanice od 500 evra, dok je ujedno držala u ruci i flašu skupocjenog pića.

To je mnogima zapalo za oko, s obzirom na to da je bila u pitanju poznata marka, koju je takođe Sandra Rešić dobila na poklon, piše Blic.