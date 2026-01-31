500 evra u ruci: Sandru Rešić u Beču kitili parama

Izvor:
Blic
31.01.2026
15:52
Komentari:0
Pjevačica Sandra Rašić vikend provodi radno, a sada je isplivao snimak iz Beča, gdje je otišla da pjeva na privatnom veselju.
Naime, viralno je postalo to što su pjevačicu kitili parama, a u jednom momentu pokazala je novčanice od 500 evra, dok je ujedno držala u ruci i flašu skupocjenog pića.
To je mnogima zapalo za oko, s obzirom na to da je bila u pitanju poznata marka, koju je takođe Sandra Rešić dobila na poklon, piše Blic.
Društvo
Luka iz Prnjavora odigrao Loto prvi put i pogodio šest od sedam brojeva
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu