Robi Vilijams: Opijao sam se dok ne bih izgubio svijest

Robi Vilijams osvrnuo se na jedno od najmračnijih razdoblja svog života, iz vremena kada je sa grupom Take That bio na vrhuncu slave.

U dokumentarcu "Take That", koji je premijerno prikazan u utorak, 27. januara, prisjetio se borbe sa depresijom i zavisnošću od alkohola sredinom devedesetih godina, što je na kraju dovelo do njegovog odlaska iz benda.

Kolege nisu primijetile da ima problem

Glavni pjevač benda, Geri Barlou, u dokumentarcu je priznao da mu je i danas "neugodno" što nije primijetio da su "stvari sa Vilijamsom izmakle kontroli".

"Niko se nije osvrtao da vidi kako su drugi. Samo smo išli naprijed", rekao je.

Hauard Donald prisjetio se promjene u Vilijamsovom ponašanju, navodeći da je na bini d‌jelovao previše energično.

"Skakao je po bini širom otvorenih očiju i sa ogromnom energijom. D‌jelovao je kao da je pod nečim", rekao je, prenosi B92.

Džejson Orindž dodao je da je Vilijams postajao "sve buntovniji i ratoborniji" te da je d‌jelovalo kao da gubi interesovanje za bend.

Iskreno priznanje

Vilijams je otvoreno govorio o tome koliko mu je bilo teško.

"Bio sam strašno depresivan. Vraćao bih se u hotelsku sobu, popio bocu votke i opijao se dok ne bih izgubio svijest", rekao je.

Tenis Sabalenka prokockala vođstvo i izgubila finale Australijan opena

Dodao je da je u tom periodu bio i fizički i psihički slomljen.

"Imao sam 19, 20 godina i bio sam ozbiljno zavisan od alkohola. To je bio najgori period mog alkoholizma", naveo je.

Prisjetio se i da nije mogao ni da započne dan, "a da vjerovatno ne popije bocu votke", te da je na probe dolazio mamuran i potpuno nesposoban da funkcioniše.

Odlazak i povratak u bend

Sve je kulminiralo sastankom na kojem je odlučio da napusti bend.

"Nešto mi je jednostavno puklo u glavi", rekao je.

Njegova javna borba sa zavisnošću i mentalnim zdravljem dovela je do tenzija koje su rezultirale odlaskom iz Take That 1996. godine.

U bend se vratio 2010. godine nakon pomirenja sa kolegama, ali ga je ponovo napustio već 2011. kako bi se posvetio solo karijeri.

Dokumentarac "Take That" dostupan je na Netflixu.