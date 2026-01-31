Haris Džinović ponovo uživa u ljubavi: Zaljubljen u 20 godina mlađu

Izvor:
Beogradski mediji objavili su da je pjevač Haris Džinović (74) u vezi sa partnerkom koja je od njega mlađa 20 godina, a sa kojom se, prema tim navodima, upoznao u jednom restoranu u Beogradu.
Riječ je o uspješnoj preduzetnici, čiji identitet za sada nije poznat javnosti.
Kako pišu pomenuti mediji, Džinovića je nova partnerka osvojila ljepotom i šarmom, a njihov odnos je, navodno, s vremenom prerastao u ozbiljnu vezu.
Poznati pjevač se još nije javno oglašavao povodom ovih navoda, ali je komentarisao fotografije svoje bivše supruge Meline i njenog novog partnera, koje su se nedavno prvi put pojavile u javnosti.
- Nisam upućen, niti me zanima išta po tom pitanju. Ne želim to komentarisati - rekao je Haris Džinović.
