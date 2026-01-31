Logo
Large banner

Aleksandra i Ana poražene u finalu Australijan opena

Izvor:

ATV

31.01.2026

08:00

Komentari:

0
Александра Крунић и Ана Данилов на Аустралијан опену
Foto: Tanjug/AP

Aleksandra Krunić, srpska teniserka rođena u Moskvi, u tandemu sa Ruskinjom Anom Dalininom, koja nastupa pod zastavom Kazahstana, poražena je u finalu Australijan opena u kategoriji ženskih parova.

Krunićeva i Dalinina su doživjele poraz od Elize Mertens i Šuai Džang sa 7:6, 6:4 za 108 minuta provedenih na terenu.

Fantastično su počele meč Aleksandra i Ana. Dva briljantna poteza Daniline u prvom gemu za brejk, pa nedugo zatim i odličan ritern Krunićeve za dupli brejk (3:0).

Na 3:1 i 30-30 Aleksandra je stigla nestvarnu loptu, na semaforu je pisalo 4:1, ali onda kreće veliki preokret.

Belgijanka i Kineskinja preuzimaju kontrolu nad mečom, u jednom intervalu su osvojile i 12 poena u nizu i stigle do preokreta – 5:4.

снијег америка

Svijet

Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

Izborile su Krunićeva i Danilina taj brejk, ali tamo su dominirale Mertens i Džang i povele su sa 6-0.

Vratile su se Ana i Aleksandra sa četiri poena, bile su u igri i u narednom, ali mali aut je značio i kraj seta.

Ključne poene dobijale su Belgijanka i Kineskinja, u finišu meča se Krunićeva i fizički mučila, ali odustajale nisu. Uspjele su da osvoje četiri gema u nizu i da smanje na 5:4, ali Mertens i Dženg nisu paničile i posljednji gem dobile su bez izgubljenog poena za konačni trijumf poslije sat i 48 minuta igre.

Belgijanka i Kineskinja zajedno su već igrale grend slem finale – poražene su na Vimbldonu 2022. od Kateržine Sinjijakove i Barbore Krejčikove – pa im je ovo prva zajednička slem titula. Ukupno – šesta za Mertens i treća za Džang.

Podijeli:

Tagovi:

Australijan open 2026

Aleksandra Krunić

finale

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

снијег америка

Svijet

Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

16 h

0
Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

Društvo

Slavimo Svetog Atanasija Velikog, ovo su običaji

16 h

0
Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Region

Djevojka umrla u kadi, stigao šokantan nalaz vještaka

16 h

0
Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Svijet

Osumnjičeni za krađu kriptovaluta vrijednih 65 miliona dolara krije se u BiH?

16 h

0

Više iz rubrike

Додик: Шампиони се рађају из срца које не одустаје

Tenis

Dodik: Šampioni se rađaju iz srca koje ne odustaje

1 d

0
Погледајте поен којим је Новак Ђоковић исписао историју

Tenis

Pogledajte poen kojim je Novak Đoković ispisao istoriju

1 d

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Tenis

Đoković otvorio dušu: Dosta je nekih "eksperata" htjelo da me penzioniše

1 d

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Nisu naučili lekciju: Novaka Đokovića ponovo ponižavaju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner