Aleksandra i Ana poražene u finalu Australijan opena

Aleksandra Krunić, srpska teniserka rođena u Moskvi, u tandemu sa Ruskinjom Anom Dalininom, koja nastupa pod zastavom Kazahstana, poražena je u finalu Australijan opena u kategoriji ženskih parova.

Krunićeva i Dalinina su doživjele poraz od Elize Mertens i Šuai Džang sa 7:6, 6:4 za 108 minuta provedenih na terenu.

Fantastično su počele meč Aleksandra i Ana. Dva briljantna poteza Daniline u prvom gemu za brejk, pa nedugo zatim i odličan ritern Krunićeve za dupli brejk (3:0).

Na 3:1 i 30-30 Aleksandra je stigla nestvarnu loptu, na semaforu je pisalo 4:1, ali onda kreće veliki preokret.

Belgijanka i Kineskinja preuzimaju kontrolu nad mečom, u jednom intervalu su osvojile i 12 poena u nizu i stigle do preokreta – 5:4.

Izborile su Krunićeva i Danilina taj brejk, ali tamo su dominirale Mertens i Džang i povele su sa 6-0.

Vratile su se Ana i Aleksandra sa četiri poena, bile su u igri i u narednom, ali mali aut je značio i kraj seta.

Ključne poene dobijale su Belgijanka i Kineskinja, u finišu meča se Krunićeva i fizički mučila, ali odustajale nisu. Uspjele su da osvoje četiri gema u nizu i da smanje na 5:4, ali Mertens i Dženg nisu paničile i posljednji gem dobile su bez izgubljenog poena za konačni trijumf poslije sat i 48 minuta igre.

Belgijanka i Kineskinja zajedno su već igrale grend slem finale – poražene su na Vimbldonu 2022. od Kateržine Sinjijakove i Barbore Krejčikove – pa im je ovo prva zajednička slem titula. Ukupno – šesta za Mertens i treća za Džang.