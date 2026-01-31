Djevojka umrla u kadi, stigao šokantan nalaz vještaka

Više od godinu dana porodica u Koprivnici nema grijanje niti gas nakon strašne tragedije koja ih je zadesila. Dana 20. decembra pretprošle godine, Davorka Hajster iz Koprivnice zatekla je svoju 23-godišnju kćerku mrtvu u kadi u kupatilu.

"Čule smo se oko 15 minuta pre toga. Bila je vesela, imala je taj dan dogovor sa društvom. Kada sam otvorila kupatilo, mislila sam da se šali sa mnom. Ali, nije bila šala", ispričala je tada sagovornica za portal Danica.hr.

U stan je tog kobnog petka brzo stigla policija i, po svemu sudeći, odmah posumnjala na samoubistvo. Rutinski su obavili svoj posao i ispitali majku. Tijelo je poslato na obdukciju u koprivničku bolnicu. Ali u ponedkeljak - šok! Obdukcija je pokazala da nije bilo riječi o samoubistvu.

Neposredno nakon toga u stan je stigao instalater za ga čiji je mjerač "poludeo" čim je ušao. Koncentracija ugljen-monoksida bila je tolika da je morao da provjeri da li mu uređaj uopšte radi. Bio je ispravan. Odmah je zatvoren dovod gasa u cijeloj zgradi.

Nakon višemjesečne borbe sa sistemom, Davorka Hajster angažovala je advokata. Godinu dana su čekali nalaz vještaka i Centra za forenzička vještačenja u Zagrebu. Nalaz je stigao pred prošli Božić.

Kako su otkrili reporteri "Provjerenog" Nove TV, veštačenje je utvrdilo da je odvod za dim izveden po pravilima struke, a gasni bojler u kupatilu je ispravan.

"Utvrdili su da se najvjerovatnije radilo o nepovoljnim vremenskim uslovima", kroz suze je ispričala majka, koja teško može da prihvati da više nema kćerku zbog "nepovoljnih vremenskih uslova".

Iako je čitav slučaj očigledno stavljen ad acta, porodica Hajster i dalje nema gas i grijanje u kupatilu. Zatražili su od kompanije EON i policije da ih ponovo priključe na gasnu mrežu, ali su im odgovorili da to može odlučiti samo Državno tužilaštvo.