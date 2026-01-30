Mirjana Pajković šokirala izjavom: Navode me na samoubistvo

Pošto je nezapamćena afera sa eksplicitnim snimcima potresla temelje bezbjednosnog sektora Crne Gore i dovela do ostavki na najvišem nivou, advokat Mirjana Pajković iznosi šokantne detalje o pozadini sukoba sa Dejanom Vukšićem.

Iako su oboje napustili svoje funkcije krajem januara, Pajkovićeva otkriva da se brutalni pritisci, prijetnje iz samog vrha države i pokušaji njene potpune diskreditacije kao majke i profesionalca nastavljaju, dok institucije i dalje ćute pred dokazima koje posjeduje.

Naveli ste da su prijetnje stizale iz samog vrha bezbednosnog sektora i kabineta predsjednika. Možete li precizirati o čemu se radi i posjedujete li dokaze za te navode?

"Bila sam izložena prijetnjama da mi neće biti života i mjesta u Crnoj Gori i da će Crna Gora vidjeti moj privatni život. Srećom sam napravila taj audio-snimak, inače mislim da mi niko ne bi vjerovao, s obzirom na to da mi je prijetnja dolazila od prvog čoveka za bezbjednost i odbranu u službi predsjednika države“, navela je ona i dodala:

„Mislim da bi zakon trebalo da se primjenjuje strože prema nosiocima javnih funkcija, jer ukoliko vam oni koji raspolažu autoritetom moći u državi prijete da vam neće biti mjesta i života, onda su te prijetnje ozbiljnije nego ako ih uputi običan građanin. U ovom slučaju je za sada definitivno izostala brza reakcija nadležnih organa koji su bili blaži prema nosiocu funkcije Dejanu Vukšiću, pa on do današnjeg dana nije ni saslušan u tužilaštvu. Tražila sam mjeru bezbjednosti – zabranu prilaska, koja do sada nije određena.“

Na pitanje kakav odgovor očekuje od tužilaštva, odgovorila je:

Gradovi i opštine Studenti dobijaju po 600 KM: Evo ko je na listi

„Očekujem da država pokaže da je jača od onih koji nekontrolisano, nemilosrdno i uporno vrše krivično djelo distribucijom spornih sadržaja. Oni na taj način pokušavaju da me dovedu do potpunog uništavanja mentalnog zdravlja i naruše kvalitet života mojoj porodici, koja nema nikakvu odgovornost niti krivicu za sva ova dešavanja. Radila sam na pripremi i javnoj prezentaciji sva četiri zakona koji štite ljudska prava i slobode u Crnoj Gori, a koji su dio evropske agende. Javno sam istupala u odbrani prava ranjivih kategorija društva i progresivnih standarda savremenih demokratskih društava. Kroz moj slučaj se, ipak, pokazalo da su žene jako nezaštićena kategorija i da još uvijek nismo uradili dovoljno na zaštiti osnovnih ljudskih prava – prava na privatnost. Znam da slična iskustva prolaze mnoge porodice, ali s obzirom na to da sam javnosti poznata, kroz mene se reflektuje sve ono što druge žrtve prolaze. Tome se mora stati na put", naglasila je.

Kako dodaje, konstantno je izložena uznemiravanju.

„Konstantno mi se dešava uznemiravanje preko Viber-a i WhatsApp-a. Sve redovno prijavljujem policiji, koja je u ovom trenutku posvetila dodatnu pažnju cijelom procesu. Pokušaj poništavanja mene kao majke je najjezivija poruka koju sam dobila. Imala sam mnogo teških i izazovnih situacija u životu, ali ovo smatram brutalnim navođenjem na samoubistvo", kazala je.

Zdravlje Najgojaznija žena na svijetu pokušala da smrša i umrla

Crnogorsku političku scenu potresa nezapamćen skandal nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci Mirjane Pajković, dojučerašnje državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava. Afera je poprimila razmjere državnog skandala jer je u nju direktno upleten i Dejan Vukšić, bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i do skorašnji savjetnik predsjednika Crne Gore, prenosi Kurir.