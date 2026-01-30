Logo
Velika zapljena u autobusu iz BiH

Izvor:

Agencije

30.01.2026

18:35

Велика запљена у аутобусу из БиХ
Foto: Pexels

Granični policajci Republike Hrvatske su u četvrtak, 29. januara, na graničnom prijelazu u Staroj Gradiški u autobusu bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka pronašli oružje i eksplozivna sredstva za koje je utvrđeno da pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu.

Granični policajci su, u saradnji sa službenicima carine, kontrolisali autobus bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka, vozača, putnike i prtljagu.

Prilikom pregleda autobusa, uočili su predmete čije je posjedovanje zabranjeno (automatska puška, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku te više desetaka municije), izvijestili su u petak, 30. januara, iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Daljnjom kontrolom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da navedeno oružje i ubojita sredstva pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu, a koja je ranije tokom januara neovlašteno pribavio na području Bosne i Hercegovine u namjeri da ih nezakonito preveze u Evropsku uniju sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Policijski službenici su od 32-godišnjaka privremeno oduzeli oružje, municiju i eksplozivna sredstva.

Uz krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, policijski službenici su ga u petak u jutarnjim satima predali u pritvor Policijske uprave brodsko-posavske.

