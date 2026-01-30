Velika zapljena u autobusu iz BiH

Granični policajci Republike Hrvatske su u četvrtak, 29. januara, na graničnom prijelazu u Staroj Gradiški u autobusu bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka pronašli oružje i eksplozivna sredstva za koje je utvrđeno da pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu.

Granični policajci su, u saradnji sa službenicima carine, kontrolisali autobus bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka, vozača, putnike i prtljagu.

Tenis Đoković otvorio dušu: Dosta je nekih "eksperata" htjelo da me penzioniše

Prilikom pregleda autobusa, uočili su predmete čije je posjedovanje zabranjeno (automatska puška, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku te više desetaka municije), izvijestili su u petak, 30. januara, iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Prilikom pregleda autobusa, uočili su predmete čije je posjedovanje zabranjeno (automatska puška, dvije ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku te više desetaka municije), izvijestili su u petak, 30. januara, iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Srbija MUP poručio građanima: Čuvajte se, pojavili se lažni političari

Daljnjom kontrolom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da navedeno oružje i ubojita sredstva pripadaju 32-godišnjem francuskom državljaninu, a koja je ranije tokom januara neovlašteno pribavio na području Bosne i Hercegovine u namjeri da ih nezakonito preveze u Evropsku uniju sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Policijski službenici su od 32-godišnjaka privremeno oduzeli oružje, municiju i eksplozivna sredstva.

Uz krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, policijski službenici su ga u petak u jutarnjim satima predali u pritvor Policijske uprave brodsko-posavske.