Gradska kasa teška više od 284 miliona

Sve ono što gradonačelnik nije prepoznao na terenu, prepoznali su i reagovali odbornici Skupštinske većine. Potvrđuje to i 57 SNSD-ovih amandmana. Tražili su više sredstava Centru za socijalni rad, obrazovanju odraslih i Domu zdravlja. Dobra vijest i za sve Osnovne škole. Stiže podrška od 20 hiljada maraka. Neće biti zanemarena ni prigradska naselja.

"Imali smo priliku čuti nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača. Nisu isplaćena sredstva za 2024/25.godinu, te smo u ovom prijedlogu amandmana uvažili primjedbe. Sa iznosa od 480 hiljada koliko je gradonačelnik predvidio, tražili smo povećanje na milion i 500hiljada, što je razlika u iznosu od milion i 20hiljada maraka. Tu je naravno i povećanje za sportske organizacije sa milion i 700 na 3 miliona maraka", kazala je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Žana Grmuša.

Personalna asistencija osoba sa invaliditetom jedan je od prioriteta za odbornike Narodnog fronta. Željeli su i više izdvojenih sredstava za rješavanje problema Vodovoda, Toplane i zagađenog vazduha. Ali to, kako kažu, nije bilo planirano u budžetu.

"To je amandman za koji bi se izdvojilo 2 miliona maraka za one borce koji se nalaze na evidenciji za za zapošljavanje, koji imaju jedini Borački dodatak kao jedini. Koji imaju preko 60 godina, da primaju taj dodatak dok ne steknu uslove za penziju", navodi odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka Dijana Ješić.

Četiri amandmana stigli su iz redova Socijalističke partije Srpske. Rekonstrukcija Prve Kuljanske ulice, žile kukavice mještana ovog naselja, jedan je od njih.

"Druga je u Priječanima, Hilandarska ulica, da se nastavi saniranje klizišta. Treća je za Ulice Paje Jovanovića I Dubička. Četvrti amandman je za KUD Zalužani "Mladost", jer imaju preko 260 učesnika, 700 nastupa. Jedno veoma zdravo društvo", rekao je odbornik Socijalističke partije Srpske u Skupštini grada Banja Luka Ratko Jokić.

Amandmane nisu uložili iz Liste za pravdu i red. Razlog je taj, što ni jedan zahtjev još od prošle godine nije ispunjen. Kažu i da je ovo do sada najčudnija sjednica gradske Skupštine.

"I da se uopšte ne pominje budžet gradonačelnika od 1.750.000KM. Za samo dvije godine uvećan 500%. Smanjena su izdavanja za sport, ukinut je grant FK Borac za toliki iznos I da je umanjena ta budžetska Stavka što je po meni potpuno pogrešno", kazao je odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić.

Rame uz rame sa amandmanima koalicionih partnera staće i odbornici Demosa. Dodaće i svoje, od ranije poznate.

"To je završetak izgradnje vodosnabdijevanja u pojedinim Mjesnim zajednicama. Nastavak izgradnje infrastrukture, kad je u pitanju izgradnja puteva. Povećanje sredstava za poljoprivredu", kazao je odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka Boran Bosančić.

Amandmani realni i ostvarivi, optimistični su iz PDP-a. Pohvalili su i prijedlog povećanja sredstava za sport.

"Ima dobrih amandmana. U smislu infrastrukturnih projekata, ima amandman koji povećava sport za 1300000KM, ada će biti 3 miliona što je rekordan iznos. Imamo povećanje Centra za razvoj poljoprivrede i sela", dodao je odbornik PDP-a u Skupštini Grada Banjaluka Dragan Milanović.

Povećanje plata vaspitačima prioritet je Socijalista. Zalagaće se i za potpisivanje kolektivnog ugovora.

"Povećanje plata vaspitačima je naš dio u amandmanima koalicije, ono na šta se odnosila naša intervencija na ovogodišnji budžet", istakao je odbornik SP-a u Skupštini grada Banjaluka Petar Jokanović.

Gradska kasa teška je 284 miliona maraka, što je za 6,1 odsto više u odnosu na prethodne godine. Jedan od najvećih u istoriji Banjaluke. Izdvajanje sredstva za kapitalne investicije, i to izgradnju mosta u naselju Dolac i vodovodne mreže u Tunjicama, tražila je Skupštinska većina.