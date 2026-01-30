Šta donosi kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnim zajednicama?

Veća pravna sigurnost zaposlenih, jasnije definisana prava i obaveze, kao i uređeniji sistem plata i naknada, to je ono što donosi kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave.

Osnovna plata zaposlenih uvećava se:

po osnovu rada noću za 35%,

za rad na dane republičkih i vjerskih praznika i drugih dana za koje je zakonom, odnosno aktom Vlade Republike Srpske određeno da se ne radi za 50%,

po osnovu rada na poslovima koji se prema posebnim propisima smatraju poslovima sa posebnim uslovima rada - od 5% do 30%,

po osnovu rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom za 15%

Iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi poručuju da je potpisani ugovor jedan od najboljih u regionu.

"Zakon o platama za zaposlene u lokalnim samoupravama definiše cijenu rada koja je od 120 do 160 KM i tu su propisani koeficijenti za sva radna mjesta, a kolektivni ugovor određuje neke nove posebne odredbe koje nemaju u zakonu u platama, dodatni slobodan dan, za rizik na poslu u zavisnosti od akta procjene rizika", rekao je predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović.

Potpisivanje kolektivnog ugovora predstavlja važan iskorak u jačanju sistema lokalne samouprave i profesionalizaciji javne uprave.

"Najveći značaj koji ćemo postići potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora, a nakon donošenja zakona o platama za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave jeste činjenica da smo napokon stvorili jedinstven pravni osnov za ostvarivanje prava zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave", izjavila je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.

Iz sindikata uprave kažu da će posebnim kolektivnim ugovorom, preko 10 hiljada radnika, u 64 lokalne zajednice dobiti minimalno 10 odsto povećanje plata.

"Postoji mogućnost da sada svaka lokalna zajednica sa svojom sindikalnom organizacijom potpiše kolektivni ugovor kod poslodavca i da dodatno povećaju plate, ukoliko se to ne desi oni će direktno primjenjivati kolektivni ugovor koji smo mi potpisali sa Vladom Republike Srpske čime smo onemogućili samovolju gradonačelnika i načelnika", istakao je predsjednik Sindikata uprave Božo Marić.

U kolektivnom ugovoru su definisani i elementi poput osnovice za obračun plate, naknada za prevoz i topli obrok, uvećanja na osnovu minulog rada i prekovremeni rad.