Šta donosi kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnim zajednicama?

Veća pravna sigurnost zaposlenih, jasnije definisana prava i obaveze, kao i uređeniji sistem plata i naknada, to je ono što donosi kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave.
Osnovna plata zaposlenih uvećava se:
Iz sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi poručuju da je potpisani ugovor jedan od najboljih u regionu.
"Zakon o platama za zaposlene u lokalnim samoupravama definiše cijenu rada koja je od 120 do 160 KM i tu su propisani koeficijenti za sva radna mjesta, a kolektivni ugovor određuje neke nove posebne odredbe koje nemaju u zakonu u platama, dodatni slobodan dan, za rizik na poslu u zavisnosti od akta procjene rizika", rekao je predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović.
Potpisivanje kolektivnog ugovora predstavlja važan iskorak u jačanju sistema lokalne samouprave i profesionalizaciji javne uprave.
"Najveći značaj koji ćemo postići potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora, a nakon donošenja zakona o platama za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave jeste činjenica da smo napokon stvorili jedinstven pravni osnov za ostvarivanje prava zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave", izjavila je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.
Iz sindikata uprave kažu da će posebnim kolektivnim ugovorom, preko 10 hiljada radnika, u 64 lokalne zajednice dobiti minimalno 10 odsto povećanje plata.
"Postoji mogućnost da sada svaka lokalna zajednica sa svojom sindikalnom organizacijom potpiše kolektivni ugovor kod poslodavca i da dodatno povećaju plate, ukoliko se to ne desi oni će direktno primjenjivati kolektivni ugovor koji smo mi potpisali sa Vladom Republike Srpske čime smo onemogućili samovolju gradonačelnika i načelnika", istakao je predsjednik Sindikata uprave Božo Marić.
U kolektivnom ugovoru su definisani i elementi poput osnovice za obračun plate, naknada za prevoz i topli obrok, uvećanja na osnovu minulog rada i prekovremeni rad.
