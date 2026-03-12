Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije

12.03.2026
17:27
Komentari:0
Pjevačica Ana Sević potresnu vijest o smrti Darkovog rođenog brata Dragana primila je juče tokom snimanja Zvezda Granda.
Odmah potom je napustila studio i uputila se ka Brestaču, kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu.
Sevićeva se do sada nije javno oglašavala o ovom slučaju. Pružala je podršku Lazićima sve vrijeme, a danas je podelila objavu na Instagramu posvećenu pokojnom Draganu.
"Počivaj u miru... U mislima i sjećanjima", napisala je Ana Sević uz crno-bijelu fotografiju pokojnog Dragana Lazić, Darkovog rođenog brata.
Hronika
Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je u pitanju Ivan Vijoglava
Podsjetimo, Ana Sević je sinoć posetila kuću bivše svekrve Branke Lazić, gdje su se okupljali porodica i prijatelji.
Sa Anom je bio i njen muž Danijel, koji je takođe velika podrška Lazićima.
Tamo su bili satima a potom su u kasnim satima napustili Brestač i vratili se u svoj dom, prenosi Telegraf.
Scena
4 h0
Scena
9 h0
Scena
10 h0
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
20
06
20
04
19
57
19
54
19
50
Trenutno na programu