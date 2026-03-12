Oglasila se bivša supruga Darka Lazića nakon tragedije

Odmah potom je napustila studio i uputila se ka Brestaču, kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu.

Sevićeva se do sada nije javno oglašavala o ovom slučaju. Pružala je podršku Lazićima sve vrijeme, a danas je podelila objavu na Instagramu posvećenu pokojnom Draganu.

"Počivaj u miru... U mislima i sjećanjima", napisala je Ana Sević uz crno-bijelu fotografiju pokojnog Dragana Lazić, Darkovog rođenog brata.

Podsjetimo, Ana Sević je sinoć posetila kuću bivše svekrve Branke Lazić, gdje su se okupljali porodica i prijatelji.

Sa Anom je bio i njen muž Danijel, koji je takođe velika podrška Lazićima.

Tamo su bili satima a potom su u kasnim satima napustili Brestač i vratili se u svoj dom, prenosi Telegraf.