Nakon Izraela, Milorad Dodik iduće sedmice putuje u SAD

Marijana Iveljić

30.01.2026

19:06

3

Iz Izraela u Ameriku. Milorad Dodik, lider SNSD-a naredne sedmice putuje u SAD na poziv dva kongresmena na manifestaciju u okviru Molitvenog doručka.

"Ponedjeljak naveče, na utorak odlazim u SAD na poziv kongresmena koji su me pozvali da dođem na manifestaciju u okviru Molitvenog doručka, na koju se pozivaju lideri iz čitavog svijeta. Vratiću se ovdje u subotu i saopštiću neke nove mogućnosti koje Republika Srpska nesumnjivo otvara. Republika Srpska je otvorila svoj diplomatski aranžman na najbolji mogući način", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nove mogućnosti Republika Srpska otvara i nakon brojnih sastanaka delegacije Republike Srpske u Izraelu koja je dočekana na najvišem državnom nivou. Sastanci su održani sa predsjednikom, premijerom te zemlje pa sve do ličnosti iz svijeta kulture i obrazovanja. To je, kaže lider SNSD-a koji je predvodio delegaciju, bilo za pamćenje. Nakon brojnih sastanaka u Izraelu sa najvišim državnim zvaničnicima, poručuje Dodik, za Republiku Srpsku više ništa neće biti isto.

"Oni su isključivo vezani za pitanje statusa i u Izraelu smatraju da je neprihvatljivo pitanje kršenje Dejtonskog sporazuma da on više ne postoji da taj dokument ne zaslužuje više nikakvu pažnju i da se novo repozicioniranje Republike Srpske mora učiniti kroz dodatno razumijevanje našeg položaja na važnim mjestima u svijetu. Mi ćemo krenuti da radimo poslove onako kako smo i mislili po prioritetima koji smo postavili i ranije. Snažnije ćemo te prioritete ponovo rehabilitovati i postaviti ih na način i u dinamici koju mi mislimo da bude propusna da može da obezbijedi dobro pozicioniranje Republike Srpske", dodao je Dodik.

Milorad Dodik već sutra putuje u Mađarsku gdje će se sastati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom. Dodik je najavio da će istaći puno poštovanje prema mađarskom narodu i Orbanu lično i poželjeti mu pobjedu na narednim izborima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

Izrael

Amerika

posjeta

