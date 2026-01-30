Logo
Large banner

Kovačević: Ministar Sar jasno rekao da dobro znaju ko jeste, a ko nije prijatelj Izrael

30.01.2026

13:13

Komentari:

0
Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел
Foto: ATV

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je u kratkom razgovoru, a poslije zvaničnog bilateralnog sastanka sa predsjednikom Miloradom Dodikom i Anom Trišić Babić, sa ministrom inostranih poslova Izraela Gideonom Sarom, spomenuo sramnu i skandaloznu diplomatsku notu Ministarstva inostranih poslova /MIP/ u Savjetu ministara.

Kovačević je naveo da je ministru Saru objasnio i pokazao ko su bili i kako su skončali preci i rođaci Milorada Dodika, ali i ko su bili preci onih koji danas tako besramno i njega, ali i Srbe, Jevreje, Srpsku i Izrael nazivaju fašistima i zločincima.

"Ministar Sar mi je kratko odgovorio da Izrael i te kako dobro zna ko su bili i jesu prijatelji Izraela, kao i da još bolje znaju ko to nije", objavio je Kovačević na "Iksu" uz fotografije sa sastanka i spiskom stradalih predaka i rodbine Milorada Dodika.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu

I za kraj, istakao je Kovačević, informacija o rezultatima posjete Dodika i Trišić Babić, posebno za sve one "nevjerne Tome", saradnja Izraela i Srpske će biti sveobuhvatna i sasvim konkretna.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

Radovan Kovačević

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кемал Адемовић замијенио Радована Караџића и Радована Ковачевића

BiH

Kemal Ademović zamijenio Radovana Karadžića i Radovana Kovačevića

2 d

9
Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел

Republika Srpska

Kovačević: Rijetko ko u svijetu tako duboko razumije i spreman je na svakom planu pomoći Srpskoj kao Izrael

4 d

0
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Republika Srpska

Kovačević: Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Srpske!

1 sedm

0
Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Republika Srpska

Kovačević: Oni koji žele nestanak Srpske podržavaju opoziciju u Srpskoj

1 sedm

1

Više iz rubrike

На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

Republika Srpska

U toku čišćenje putnih jaraka na pravcu Prijedor-Kozarac

1 d

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik potvrdio: U ponedjeljak veče putujem u Ameriku

1 d

6
Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

Republika Srpska

Milinović održao sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD u BiH

1 d

1
Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

Republika Srpska

Blanuša bez stavova o ključnim pitanjima: Ni u "viziji budućnosti" ne vidi nezavisnost Srpske

1 d

27

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner