Kovačević: Ministar Sar jasno rekao da dobro znaju ko jeste, a ko nije prijatelj Izrael

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je u kratkom razgovoru, a poslije zvaničnog bilateralnog sastanka sa predsjednikom Miloradom Dodikom i Anom Trišić Babić, sa ministrom inostranih poslova Izraela Gideonom Sarom, spomenuo sramnu i skandaloznu diplomatsku notu Ministarstva inostranih poslova /MIP/ u Savjetu ministara.

Kovačević je naveo da je ministru Saru objasnio i pokazao ko su bili i kako su skončali preci i rođaci Milorada Dodika, ali i ko su bili preci onih koji danas tako besramno i njega, ali i Srbe, Jevreje, Srpsku i Izrael nazivaju fašistima i zločincima.

"Ministar Sar mi je kratko odgovorio da Izrael i te kako dobro zna ko su bili i jesu prijatelji Izraela, kao i da još bolje znaju ko to nije", objavio je Kovačević na "Iksu" uz fotografije sa sastanka i spiskom stradalih predaka i rodbine Milorada Dodika.

I za kraj, istakao je Kovačević, informacija o rezultatima posjete Dodika i Trišić Babić, posebno za sve one "nevjerne Tome", saradnja Izraela i Srpske će biti sveobuhvatna i sasvim konkretna.