Kovačević: Ministar Sar jasno rekao da dobro znaju ko jeste, a ko nije prijatelj Izrael

30.01.2026
13:13
Komentari:0
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je u kratkom razgovoru, a poslije zvaničnog bilateralnog sastanka sa predsjednikom Miloradom Dodikom i Anom Trišić Babić, sa ministrom inostranih poslova Izraela Gideonom Sarom, spomenuo sramnu i skandaloznu diplomatsku notu Ministarstva inostranih poslova /MIP/ u Savjetu ministara.
Kovačević je naveo da je ministru Saru objasnio i pokazao ko su bili i kako su skončali preci i rođaci Milorada Dodika, ali i ko su bili preci onih koji danas tako besramno i njega, ali i Srbe, Jevreje, Srpsku i Izrael nazivaju fašistima i zločincima.
"Ministar Sar mi je kratko odgovorio da Izrael i te kako dobro zna ko su bili i jesu prijatelji Izraela, kao i da još bolje znaju ko to nije", objavio je Kovačević na "Iksu" uz fotografije sa sastanka i spiskom stradalih predaka i rodbine Milorada Dodika.
Republika Srpska
Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu
I za kraj, istakao je Kovačević, informacija o rezultatima posjete Dodika i Trišić Babić, posebno za sve one "nevjerne Tome", saradnja Izraela i Srpske će biti sveobuhvatna i sasvim konkretna.
U kratkom razgovoru, a poslije zvaničnog bilateralnog sastanka sa predsjednikom Dodikom i Anom Trišić Babić, sa ministrom inostranih poslova Izraela Gideonom Sarom, spomenuo sam sramnu i skandaloznu diplomatsku notu MIP-a BiH.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) January 30, 2026
Objasnio sam mu i pokazao ko su bili i kako su… pic.twitter.com/ZfnKiWPM1Z
BiH
2 d9
Republika Srpska
4 d0
Republika Srpska
1 sedm0
Republika Srpska
1 sedm1
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d6
Republika Srpska
1 d1
Republika Srpska
1 d27
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu