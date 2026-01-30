Blanuša bez stavova o ključnim pitanjima: Ni u "viziji budućnosti" ne vidi nezavisnost Srpske

Izvor:
Ako dosad niste slušali ili čitali odgovore Branka Blanuše na neka od najvažnijih nacionalnih pitanja, pa niste puno ni propustili. "Ja ću zastupati interese i stavove građana, odnosno naroda u Republici Srpskoj". Rečenica koju može da kaže bilo ko, bilo kada, bilo kome, a da nije otkrio baš ništa i da nije iznio svoj stav o bilo čemu.
Upravo tu rečenicu u skoro svakom intervju iznosi predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.
Blanuša već mjesecima uporno izbjegava da se jasno izjasni o ključnim pitanjima od nacionalnog i političkog značaja za Republiku Srpsku. Umjesto odgovora, javnosti nudi opšte floskule i prazne fraze.
Dok se donose presude sarajevskih sudova koje direktno pogađaju institucije Republike Srpske i njene građane, predsjednik SDS-a izbjegava da direktno kaže svoje mišljenja o njima.
Najsvježiji primjer je kada je Blanuša dobio direktno pitanje o tome kakav je njegov stav o Kristijanu Šmitu koji nije imenovan u Savjetu bezbjednosti.
"Ja mislim da je stav SDS-a, stranke čiji sam ja predsjednik sasvim jasan, po pitanju visokog predstavnika. Ne samo Kristijana Šmita, nego i drugih visokih predstavnika, da nama ovdje u BiH visoki predstavnik ne treba i da ne treba visoki predstavnik da se miješa u zakonodavstvo i da donosi zakone u BiH", rekao je Blanuša u podkastu "Bez rukavica".
Ipak, upravo je zbog Šmita i njegovih nametanja, uz pomoć sarajevskih sudova i došlo do prijevremenih izbora na kojima je Blanuša i dobio priliku da "otkine" dio mandata koji je Milorad Dodik dobio na prethodnim izborima od naroda.
Dok iz političkog Sarajeva više i kriju da žele da ukinu Republiku Srpsku, a srpski narod da proglase genocidnim, Blanuša priča o "nametanju priče o zatvaranju u nacionalne korpuse".
"Da su bile druge politike u BiH, ne optužujem samo vlast kod nas, stvarane su tenzije, zatvaranje u nacionalne korpuse, da je bila retorika "oni mene napadaju, a ja se branim", to služi samo političkim elitama", kaže Blanuša.
Ne kaže Blanuša ništa o slučaju Miodraga Malića i kakva je on "politička elita".
Za sve one koji nisu upućeni, Sud BiH osudio je Malića na tri godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, uz tri prsta.
Možda Blanuša vodi brigu o muslimanskim glasovima, kada kalkuliše bar o osudi ovog slučaja. Upravo su ti glasovi bili presudi da ostane u "trci" za predsjednika, uz svakako "mig" Centralne izborne komisije.
Ćuti i onda kada međunarodne i regionalne teme direktno zadiru u bezbjednosnu i političku poziciju srpskog naroda. Ćuti kad god je potrebno reći jasno „ovo je neprihvatljivo“.
Blanuša se uporno vraća temi energetike. To donekle ima smisla s obzirom na njegovo obrazovanje, ali onda se pogleda TV duel sa Lukom Petrovićem i onda se smisao izgubi. Tada su njegova pitanja i odgovori bili kao i za sve ostalo. Iste fraze koje opozicija i mediji naklonjeni njima godinama ponavljaju.
Najozbiljniji problem, međutim, nije u neznanju ili izbjegavanju tema, već u utisku koji sve više dominira javnim prostorom - "Branko Blanuša svjesno izbjegava srpsko nacionalno pitanje kako ne bi izgubio podršku muslimanskih birača".
Njegova tišina nije slučajna. Ona je politička strategija. Strategija u kojoj se ne zamjera nikome, osim sopstvenom narodu. Strategija u kojoj se Republika Srpska ne brani, jer bi jasna odbrana značila gubitak dijela glasova koji su mu, očigledno, potrebni za izbornu matematiku.
Predsjednik stranke koja u nazivu nosi „srpska“, a koja u ključnim trenucima ćuti, ne može uvjeriti građane da će sutra biti glasniji, hrabriji ili odlučniji. Onaj ko danas bježi od odgovora, sutra će bježati od odgovornosti.
Ono što se svakako može izvući iz gostovanja u istom podkastu, jeste posljednje pitanje "Gdje vidi Republiku Srpsku za 20 godina?"
Blanuša u svom, opet uopštenom odgovoru, ni u jednom trenutnu nije spomenu da je vidi nezavisnu i samostalnu.
