Blanuša bez stavova o ključnim pitanjima: Ni u "viziji budućnosti" ne vidi nezavisnost Srpske

Ako dosad niste slušali ili čitali odgovore Branka Blanuše na neka od najvažnijih nacionalnih pitanja, pa niste puno ni propustili. "Ja ću zastupati interese i stavove građana, odnosno naroda u Republici Srpskoj". Rečenica koju može da kaže bilo ko, bilo kada, bilo kome, a da nije otkrio baš ništa i da nije iznio svoj stav o bilo čemu.

Upravo tu rečenicu u skoro svakom intervju iznosi predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Blanuša već mjesecima uporno izbjegava da se jasno izjasni o ključnim pitanjima od nacionalnog i političkog značaja za Republiku Srpsku. Umjesto odgovora, javnosti nudi opšte floskule i prazne fraze.

Dok se donose presude sarajevskih sudova koje direktno pogađaju institucije Republike Srpske i njene građane, predsjednik SDS-a izbjegava da direktno kaže svoje mišljenja o njima.

Najsvježiji primjer je kada je Blanuša dobio direktno pitanje o tome kakav je njegov stav o Kristijanu Šmitu koji nije imenovan u Savjetu bezbjednosti.

"Ja mislim da je stav SDS-a, stranke čiji sam ja predsjednik sasvim jasan, po pitanju visokog predstavnika. Ne samo Kristijana Šmita, nego i drugih visokih predstavnika, da nama ovdje u BiH visoki predstavnik ne treba i da ne treba visoki predstavnik da se miješa u zakonodavstvo i da donosi zakone u BiH", rekao je Blanuša u podkastu "Bez rukavica".

Ipak, upravo je zbog Šmita i njegovih nametanja, uz pomoć sarajevskih sudova i došlo do prijevremenih izbora na kojima je Blanuša i dobio priliku da "otkine" dio mandata koji je Milorad Dodik dobio na prethodnim izborima od naroda.

Slučaj Malić

Dok iz političkog Sarajeva više i kriju da žele da ukinu Republiku Srpsku, a srpski narod da proglase genocidnim, Blanuša priča o "nametanju priče o zatvaranju u nacionalne korpuse".

"Da su bile druge politike u BiH, ne optužujem samo vlast kod nas, stvarane su tenzije, zatvaranje u nacionalne korpuse, da je bila retorika "oni mene napadaju, a ja se branim", to služi samo političkim elitama", kaže Blanuša.

Ne kaže Blanuša ništa o slučaju Miodraga Malića i kakva je on "politička elita".

Za sve one koji nisu upućeni, Sud BiH osudio je Malića na tri godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, uz tri prsta.

Možda Blanuša vodi brigu o muslimanskim glasovima, kada kalkuliše bar o osudi ovog slučaja. Upravo su ti glasovi bili presudi da ostane u "trci" za predsjednika, uz svakako "mig" Centralne izborne komisije.

Ćuti i onda kada međunarodne i regionalne teme direktno zadiru u bezbjednosnu i političku poziciju srpskog naroda. Ćuti kad god je potrebno reći jasno „ovo je neprihvatljivo“.

Blanuša se uporno vraća temi energetike. To donekle ima smisla s obzirom na njegovo obrazovanje, ali onda se pogleda TV duel sa Lukom Petrovićem i onda se smisao izgubi. Tada su njegova pitanja i odgovori bili kao i za sve ostalo. Iste fraze koje opozicija i mediji naklonjeni njima godinama ponavljaju.

Najozbiljniji problem, međutim, nije u neznanju ili izbjegavanju tema, već u utisku koji sve više dominira javnim prostorom - "Branko Blanuša svjesno izbjegava srpsko nacionalno pitanje kako ne bi izgubio podršku muslimanskih birača".

Njegova tišina nije slučajna. Ona je politička strategija. Strategija u kojoj se ne zamjera nikome, osim sopstvenom narodu. Strategija u kojoj se Republika Srpska ne brani, jer bi jasna odbrana značila gubitak dijela glasova koji su mu, očigledno, potrebni za izbornu matematiku.

Predsjednik stranke koja u nazivu nosi „srpska“, a koja u ključnim trenucima ćuti, ne može uvjeriti građane da će sutra biti glasniji, hrabriji ili odlučniji. Onaj ko danas bježi od odgovora, sutra će bježati od odgovornosti.

O budućnosti Srpske

Ono što se svakako može izvući iz gostovanja u istom podkastu, jeste posljednje pitanje "Gdje vidi Republiku Srpsku za 20 godina?"

Blanuša u svom, opet uopštenom odgovoru, ni u jednom trenutnu nije spomenu da je vidi nezavisnu i samostalnu.