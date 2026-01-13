Petrović ponudio Blanuši novi duel

Vjerujem da prvi naš duel čas nije mogao da vam razjasni sve nepoznanice u energetskom sistemu i u tom smislu spreman sam za nova predavanja, kako bismo razotkrili ko je sklon prevarama i ko širi dezinformacije i obmanjuje javnost oko stanja u Elektroprivredi Republike Srpske", rekao je Luka Petrović, generalni direktor ERS.

"Upravo sadašnja, vladajuća struktura, osmislila je, isprojektovala, ispitala i realizuje velike investicione projekte poput Hidroelektrane Dabar, Hidroelektrane Bistrica, solarnih elektrana i Vjetroelektrane Hrgud. Izgradnja ovako kompleksnih energetskih projekata traje više godina, a njihovi benefiti decenijama po puštanju u rad, rekao je Petrović i dolazi:

"Apsolutno je nedopustivo iznositi paušalne ocjene o javnom preduzeću od izuzetne važnosti, a da se ne osvrnete na druga konkurentska javna preduzeća iz regiona koja imaju daleko veće prodajne cijene električne energije i prema građanima i prema privredi, a nisu uspjela da pokrenu nijedan veliki investicioni projekat. Zato Vam, kao što rekoh na početku stojim na raspolaganju za još jedan javni čas i odgovore na sva otvorena pitanja.

Podsjećamo, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša rekao je za federalne medije da je "elektroenergetska sigurnost Republike Srpske ugrožena i da odgovorni za to moraju odgovarati."